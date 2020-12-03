Стало відомо, чи будуть посилювати правила в'їзду до Туреччини для українських туристів

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Журнал
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Стало відомо, чи будуть посилювати правила в'їзду до Туреччини для українських туристів

Нині в Туреччині спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус. Але найближчим часом у країні не планують посилювати правила в'їзду для українських туристів.

В уряді сподіваються взяти під контроль ситуацію, що склалася. Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, передає "РБК-Україна".

"Правила в'їзду для українців наразі не змінюються. Ми сподіваємося взяти під контроль ситуацію з пандемією в Туреччині в найближчий місяць. Також очікуємо, що в Україні почнеться вакцинація. Звичайно, якщо ситуація буде погіршуватися, ми можемо повернутися до цього питання (перегляду правил в'їзду. – Ред.). Але наразі для українців вони залишаються незмінними", – повідомив Мехмет Нурі Ерсой.

У Туреччині не планують посилювати плавила в'їзду для українських туристів

Крім того, він нагадав, що зараз в Туреччині діє програма безпечного туризму, яка під час пандемії відмінно спрацювала.

Так, протягом усього сезону готелі країни регулярно перевіряли, і всі вони повинні були відповідати правилам карантинних обмежень. Ті приміщення, де не забезпечували туристів усіма необхідними заходами безпеки, не відкривалися.

Нагадаємо, раніше в Туреччині ввели нові обмеження для туристів, які відпочивають у готелях. Це пов'язано із зростанням захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 грудня в Єгипті ввели нові карантинні правила. Так, магазини, ресторани та інші розважальні заклади тепер працюватимуть в обмеженому режимі.

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