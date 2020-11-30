Співвласник курорту "Буковель" заявив, що в Карпатах вірус не живе, і проанонсував старт зимового сезону

В Івано-Франківській області на карпатському гірськолижному курорті "Буковель" попри пандемію коронавірусу планують дати старт зимовому сезону 4-6 грудня.

Про це повідомив на особистій сторінці у Facebook співвласник ГК "Буковель" Олександр Шевченко. За його словами, у Карпатах "не живе жоден вірус", тому люди можуть сміливо приїжджати на відпочинок (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я думаю, нам вдасться відкрити сезон із 4 по 6 грудня. Буде дуже багато підйомників працювати, можливо, ще не всі траси, але багато працюватиме. Тому, друзі, приїжджайте в Українські Карпати. Тут, як то кажуть, не живе жоден вірус, тут класно, тут свіже повітря. Одно слово, дуже шикарно", – сказав Шевченко.

Він зазначив, що найближчим часом на курорті запустять новий шестимісний підйомник. Також протягом місяця планують відкрити всі лижні траси.

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