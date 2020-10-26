Український ведучий про життя в індійському "мільйоннику" Мумбаї: сморід стоїть жахливий

Український ведучий Валентин Чернявський розповів, в яких умовах живуть мешканці індійського міста.

Населення міста Мумбаї складає близько 20 мільйонів чоловік. І велика частина з них живе в трущобах без благ цивілізації. У цьому переконався ведучий Нового каналу Валентин Чернявський під час відрядження в Індію з реаліті "У кого більше?", передає пресслужба Нового каналу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За правилами проекту, Валентин змагався зі своєю колегою Аліною Місечко, хто за три дні заробить більше грошей, тому в цілях економії напросився на нічліг в один з найбідніших районів міста.

"Якби знав, в якому "прекрасному" райончику мені доведеться ночувати, не впевнений, що погодився б, – говорить ведучий Нового каналу. – Важко передати словами, який жахливий сморід там стоїть. Суміш від смітників, їжі і людського поту – ти вдихаєш все це і просто намагаєшся не блювонути".

Валентин Чернявський розповів, в яких умовах живуть мешканці індійського міста Пресслужба Нового каналу

Валентина Чернявського вразила кількість сміття, яке лежало посеред вулиці і плавало у річці. І серед усього цього безтурботно живуть люди, граються діти.

"Мені здавалося, що в таких умовах повинні жити дуже агресивні люди, – зізнався Валентин Чернявський. – Однак я помилявся. Вони поводилися зі мною привітно, посміхалися і взагалі виглядали щасливими. Напевно, просто тому, що не бачили іншого життя".

Ведучий Нового каналу розповів подробиці проживання в Мумбаї Пресслужба Нового каналу

Сім'я, в якій він ночував, складається з дев'яти осіб. І всі разом вони живуть в будинку розміром з комору.

"Чотирьом доводиться спати на підлозі, двом – на нижньому ярусі ліжка і ще трьом – на верхньому, – говорить ведучий Нового каналу. – Так, орендувати такі нетрі можна за копійки. Нерухомість в Мумбаї дійсно дуже дешева. Однак жити доведеться без туалету та інших благ цивілізації".

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