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24 січня • оновлено в 15:43
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Смертельний коронавірус в Китаї вдарив по туристам: що сталося

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Через небезпеку поширення коронавіруса тимчасово закривається частина Великої китайської стіни і інші історичні пам'ятки в країні.

Про це повідомляє NHK. "Серед інших місць, які тимчасово закриваються, — Велика китайська стіна, гробниці імператорів династії Мін і Національний музей. Багато міських кінотеатрів, зоопарки та парки розваг також будуть закриті", - йдеться в повідомленні.

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Також влада тимчасово закривають музей в Пекіні "Заборонене місто" (The Palace Museum) і парк розваг Disneyland в Шанхаї.

У Пекіні також було скасовано багато заходів, пов'язаних зі святкуванням китайського Нового року.

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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