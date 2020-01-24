Смертельний коронавірус в Китаї вдарив по туристам: що сталося

Через небезпеку поширення коронавіруса тимчасово закривається частина Великої китайської стіни і інші історичні пам'ятки в країні.

Про це повідомляє NHK. "Серед інших місць, які тимчасово закриваються, — Велика китайська стіна, гробниці імператорів династії Мін і Національний музей. Багато міських кінотеатрів, зоопарки та парки розваг також будуть закриті", - йдеться в повідомленні.

Також влада тимчасово закривають музей в Пекіні "Заборонене місто" (The Palace Museum) і парк розваг Disneyland в Шанхаї.

У Пекіні також було скасовано багато заходів, пов'язаних зі святкуванням китайського Нового року.

Як раніше писав OBOZREVATEL :

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавируса, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасували всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус 2019 nCoV присутній в двох підвидах : MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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