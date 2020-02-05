Словно с Марса: парень показал невероятные фото путешествия в пустыню

Молодой путешественник из Шотландии похвастался в сети путешествием в пустыню Сахару.

Он опубликовал умопомрачительные фото оттуда, которые больше напоминают марсианские пейзажи.

Пользователь Reddit с ником xe3to пробыл в пустыне около четырех дней в сопровождении трех гидов. Путешественники разбили лагерь под открытым небом прямо посреди Сахары в 200 км от Алжира.

xe3to

По словам шотландца, поездка произвела на него неизгладимое впечатление. Он вспоминает небывалую красоту ночного неба, бесконечных песчаных дюн и льда, который покрывал палатку ночью.

Примечательно, что путешествие с личными гидами обошлось парню всего в 450 евро. Он заверил, что намерен вернуться сюда еще и летом.

Фотографии и рассказ путешественника на Reddit вызвали фурор среди пользователей платформы. Они оставляют восторженные комментарии, расхваливая мастерство фотографа и выказывая надежду, что также смогут посетить удивительное место.

А пока на Марс люди полететь не могут, путешествуй по Земле. Дешевые авиабилеты в любую страну мира легко и удобно найти на aviasales.ua.

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