Словенія закрила кордони для туристів

Влада Словенії закрила кордони для іноземних туристів – заборона офіційно набула чинності 13 жовтня.

Авіакомпанії почали масово скасовувати рейси, які планували виконувати в найближчі кілька тижнів. Інформацію про заборону на в'їзд в країну з метою туризму опублікували на сайті поліції Словенії.

З початку жовтня для в'їзду в Словенію був потрібний ПЛР-тест з негативним результатом, 14-денна самоізоляція не вимагалася.

Відзначимо, з моменту початку пандемії Словенія стала першою єпропейською країною, яка офіційно оголосила про перемогу над коронавірусом. Таку заяву уряд Словенії зробив 14 травня 2020 року. При цьому карантин в країні не скасовували, а для іноземців діяв ряд обмежень. Через кілька місяців ситуація з поширенням коронавіруса в межах держави погіршилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Об'єднаних Арабських Еміратів і змінила правила в'їзду для українців – тепер туристам буде необхідно здавати додатковий тест на COVID-19 в аеропорту Дубая. Також нові обмеження для українців ввели в Румунії.