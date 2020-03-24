Головна Новини
24 березня • оновлено в 12:49
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Скільки грошей втратив туризм через коронавірус: названа вражаюча сума

570
Читати матеріал російською

Президент Всесвітнього економічного форуму Булут Багчі заявив, що на даний момент світова індустрія туризму втратила 600 мільйонів доларів.

Про це Багчі розповів у коментарі турецькому агентству Anadolou.

Скільки грошей втратив туризм через коронавірус: названа вражаюча сума

КП

"Зараз економічні втрати в секторі туризму через спалах Covid-19 становлять $600 млн, до кінця року вони можуть досягти трильйона доларів. З огляду на швидкість, з якою поширюється вірус, і його вплив на туризм, роботу в цій сфері можуть втратити 50 млн осіб", – говорить Багчі.

За його словами, в рік сектор туризму генерує близько $1,7 трлн. Зараз спад у галузі становить 70%, і він триває.

Скільки грошей втратив туризм через коронавірус: названа вражаюча сума

acceleratetv.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найближчим часом пасажирські перевезення між країнами стануть на невизначений термін неможливими, через що українцям рекомендували повернутися в Україну спецрейсами протягом п'яти днів. Таке звернення 23 березня опублікувала прес-служба МЗС.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Анна Міхно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги