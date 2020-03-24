Скільки грошей втратив туризм через коронавірус: названа вражаюча сума

Президент Всесвітнього економічного форуму Булут Багчі заявив, що на даний момент світова індустрія туризму втратила 600 мільйонів доларів.

Про це Багчі розповів у коментарі турецькому агентству Anadolou.

КП

"Зараз економічні втрати в секторі туризму через спалах Covid-19 становлять $600 млн, до кінця року вони можуть досягти трильйона доларів. З огляду на швидкість, з якою поширюється вірус, і його вплив на туризм, роботу в цій сфері можуть втратити 50 млн осіб", – говорить Багчі.

За його словами, в рік сектор туризму генерує близько $1,7 трлн. Зараз спад у галузі становить 70%, і він триває.

acceleratetv.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найближчим часом пасажирські перевезення між країнами стануть на невизначений термін неможливими, через що українцям рекомендували повернутися в Україну спецрейсами протягом п'яти днів. Таке звернення 23 березня опублікувала прес-служба МЗС.

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