Скандал навколо МАУ через сервіс на борту: з'явилася несподівана реакція президента

Новий президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне виступив проти наявних у ній правил і пообіцяв їх змінити. Приводом став пост журналіста Богдана Болховецького про поганий сервіс на борту одного з літаків МАУ.

За словами Дихне, журналіст не відразу пішов на контакт, оскільки не вірив, що в авіакомпанії можуть захотіти розібратися.

"Причина проста – людина не вірила, що її хочуть послухати і почути. Що авіакомпанії не байдуже. На щастя, ми зв'язалися у телефонному режимі, і я отримав інформацію з перших вуст. І знаєте що? Виявилося, що на борту все було "за правилами". А тепер запитання – чи не у правилах проблема? Стандарти обслуговування – моє все! І я над цим працюватиму", – пообіцяв президент МАУ на своїй сторінці у Facebook.

Президент МАУ Євген Дихне Avianews

"Я вдячний Богдану Болховецькому за чітке пояснення. Пасажирів, які зіткнулися із сервісними проблемами, прошу звертатися у приват на мою сторінку ФБ із ґрунтовними зверненням, що включає зазначення дати, номера рейсу та посадкового місця", – написав Дихне.

Зазначимо, що така реакція президента великої компанії є безпрецедентною для України.

Як написав у Facebook журналіст Болховецький, персонал у бізнескласі одного з рейсів МАУ не впорався із обслуговуванням через овербукінг – на рейс було продано більше квитків, ніж є насправді. Через це частину людей пересадили до бізнескласу.

Бізнесклас у МАУ Avianews

Одна стюардеса випадково віддала обід пасажира бізнескласу особі, яку підсадили через овербукінг. Додаткових обідів на борту літака не виявилося, тому бізнесмену запропонували доїсти порцію, яку почав їсти інший пасажир, від чого він відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія Ryanair оскандалилася із сервісом – пасажирів змусили платити за надану воду, яку вони отримали у 30-градусну спеку.

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