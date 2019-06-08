ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Журнал

Сексуальна блогерка показала кращі місця для голих фото: 18+

900Читати матеріал російською

Блогерка Світлана Реус відвідала 48 країн світу, де роздягалася догола в красивих місцях, а результати публікувала в своєму блозі.

Як повідомляє The Sun, таке захоплення принесло дівчині більше 20 тисяч шанувальників в Instagram, яких захоплює нагота на тлі чудових пейзажів.

Ісландія - водоспад

Ісландія - водоспад

Instagram @ lighty_light

Реус в соцмережах називає себе Lighty Light. Вона зізналася, що холодна країна Ісландія є найкращим місцем для красивих кадрів без одягу.

Новини
Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути
Поля в Ісландії

Поля в Ісландії

Instagram @ lighty_light

"Я була голою на безкрайніх люпиновий полях з захоплюючим дух видом на гори, потім перед прихованим від очей водоспадом, оточеним неймовірним зеленим кольором. Ви можете легко знайти красиве приховане місце", – зізналася 30-річна блогерша.

Світлана живе в Греції через м'який клімат, але її "серце належить Танзанії та Південній Африці", а наступним пунктом призначення вона вибрала Гаваї. За словами блогерки, подорожі стали її залежністю в 2010 році. Відтоді вона зробила "голі фото" на Балі, в Кабо-Верде, Перу, Мексиці, Таїланді, ОАЕ, Австралії, на Мальдівах і в багатьох інших місцях.

Ісландія

Ісландія

Instagram @ lighty_light

Мальдіви

Мальдіви

Instagram @ lighty_light

У перу

У перу

Instagram @ lighty_light

У Перу

У Перу

Instagram @ lighty_light

Кабо-Верде (Африка)

Кабо-Верде (Африка)

Instagram @ lighty_light

Балі

Балі

Instagram @ lighty_light

Балі

Балі

Instagram @ lighty_light

Ubud jungles: a hotel with a view. Almost every hotel in Ubud offers rooms with great views to any taste . My favorite one is Royal Pita Maha and you can see why 😊 🇷🇺 Джунглі Убуда: готель з видом. Практично в кожному готелі в Убуде є номери з шикарними видами на будь-який смак. Мій улюблений - це Роял Піта Маха, думаю, ви здогадуєтеся, чому 😊. #letsflyawayto #bali #indonesia #Discover_Hotels #royalpitamaha #balitopholiday #ubud # сказочноебалі #perfectvacation #bucketlist #LiveTravelChannel #GreatestTravels #backpackersglobe #travelinladies #femmetravel #inspiredaily #travelgram #wanderlust #travelblogger #wow #blondy

Публікація від Lighty ☀️ Лайті (@lighty_light)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американка Сара Джейн винайшла новий вид подорожей – повністю оголеною. Вона стала справжньою зіркою Instagram після того, як почала ділитися знімками та відео своїх "голих подорожей" в соцмережах.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Теги
подорожітуризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel