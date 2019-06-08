Сексуальна блогерка показала кращі місця для голих фото: 18+

Блогерка Світлана Реус відвідала 48 країн світу, де роздягалася догола в красивих місцях, а результати публікувала в своєму блозі.

Як повідомляє The Sun, таке захоплення принесло дівчині більше 20 тисяч шанувальників в Instagram, яких захоплює нагота на тлі чудових пейзажів.

Ісландія - водоспад Instagram @ lighty_light

Реус в соцмережах називає себе Lighty Light. Вона зізналася, що холодна країна Ісландія є найкращим місцем для красивих кадрів без одягу.

Поля в Ісландії Instagram @ lighty_light

"Я була голою на безкрайніх люпиновий полях з захоплюючим дух видом на гори, потім перед прихованим від очей водоспадом, оточеним неймовірним зеленим кольором. Ви можете легко знайти красиве приховане місце", – зізналася 30-річна блогерша.

Світлана живе в Греції через м'який клімат, але її "серце належить Танзанії та Південній Африці", а наступним пунктом призначення вона вибрала Гаваї. За словами блогерки, подорожі стали її залежністю в 2010 році. Відтоді вона зробила "голі фото" на Балі, в Кабо-Верде, Перу, Мексиці, Таїланді, ОАЕ, Австралії, на Мальдівах і в багатьох інших місцях.

Ісландія Instagram @ lighty_light

Мальдіви Instagram @ lighty_light

У перу Instagram @ lighty_light

У Перу Instagram @ lighty_light

Кабо-Верде (Африка) Instagram @ lighty_light

Балі Instagram @ lighty_light

Балі Instagram @ lighty_light

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американка Сара Джейн винайшла новий вид подорожей – повністю оголеною. Вона стала справжньою зіркою Instagram після того, як почала ділитися знімками та відео своїх "голих подорожей" в соцмережах.

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