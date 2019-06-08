Сексуальна блогерка показала кращі місця для голих фото: 18+

Блогерка Світлана Реус відвідала 48 країн світу, де роздягалася догола в красивих місцях, а результати публікувала в своєму блозі.
Як повідомляє The Sun, таке захоплення принесло дівчині більше 20 тисяч шанувальників в Instagram, яких захоплює нагота на тлі чудових пейзажів.
Ісландія - водоспад
Instagram @ lighty_light
Реус в соцмережах називає себе Lighty Light. Вона зізналася, що холодна країна Ісландія є найкращим місцем для красивих кадрів без одягу.
Поля в Ісландії
Instagram @ lighty_light
"Я була голою на безкрайніх люпиновий полях з захоплюючим дух видом на гори, потім перед прихованим від очей водоспадом, оточеним неймовірним зеленим кольором. Ви можете легко знайти красиве приховане місце", – зізналася 30-річна блогерша.
Світлана живе в Греції через м'який клімат, але її "серце належить Танзанії та Південній Африці", а наступним пунктом призначення вона вибрала Гаваї. За словами блогерки, подорожі стали її залежністю в 2010 році. Відтоді вона зробила "голі фото" на Балі, в Кабо-Верде, Перу, Мексиці, Таїланді, ОАЕ, Австралії, на Мальдівах і в багатьох інших місцях.
Ісландія
Instagram @ lighty_light
Мальдіви
Instagram @ lighty_light
У перу
Instagram @ lighty_light
У Перу
Instagram @ lighty_light
Кабо-Верде (Африка)
Instagram @ lighty_light
Балі
Instagram @ lighty_light
Балі
Instagram @ lighty_light
Ubud jungles: a hotel with a view. Almost every hotel in Ubud offers rooms with great views to any taste . My favorite one is Royal Pita Maha and you can see why 😊 🇷🇺 Джунглі Убуда: готель з видом. Практично в кожному готелі в Убуде є номери з шикарними видами на будь-який смак. Мій улюблений - це Роял Піта Маха, думаю, ви здогадуєтеся, чому 😊. #letsflyawayto #bali #indonesia #Discover_Hotels #royalpitamaha #balitopholiday #ubud # сказочноебалі #perfectvacation #bucketlist #LiveTravelChannel #GreatestTravels #backpackersglobe #travelinladies #femmetravel #inspiredaily #travelgram #wanderlust #travelblogger #wow #blondy
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