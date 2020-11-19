Що заборонено робити туристам e популярних країнах: місцеві жителі дали поради

Жителі популярних туристичних країн назвали головні заборони, про які повинні пам'ятати мандрівники-іноземці. Насамперед це стосується поводження з природою і тваринами.

Наприклад, австралійці порадили мандрівникам нічого не чіпати в їхній країні, оскільки все навколо "хоче їх убити". Інші рекомендації жителів різних країн, куди приїжджає багато туристів, опублікувало видання Daily Mail.

"Не підходьте близько до крокодилів, не гладьте змій і не намагайтеся з'їсти червонобокого павука", – відзначили вони.

Які заборони існують у популярних серед туристів країнах. Austria Visas

Зі свого боку жителі Південної Африки нагадали туристам про правила безпеки на сафарі.

"Ви не повинні виходити зі свого автомобіля або наближатися до великих тварин. Саме так починаються історії про чиюсь смерть. Будь ласка, дотримуйтесь правил, щоб врятувати своє життя", – зазначив один із користувачів мережі.

Громадяни США попросили туристів не писати свої імена на скелях, не кидати сміття біля пам'ятників і не купатися в басейнах. Крім того, іноземцям розповіли про небезпеку гарячих джерел, в яких можна "померти болісною смертю", і нагадали, що "Єллоустоун з небезпечними дикими тваринами – це не парк розваг".

"І не впадіть у Великий Каньйон. Заради всього святого, перестаньте робити ці небезпечні фотографії для нових підписників у соціальних мережах!" – додали американці.

Американці попередили про небезпеку Великого Каньйону. УНН

Британці ж порадили туристам не починати дискусію про тонкощі приготування чаю, голландці – попросили іноземців не ходити велосипедними доріжками і припинити вже питати місцевих жителів, чи правда, що ті весь час курять марихуану. Німці зізналися, що їх забавляють туристи, які намагаються вимовити щось їхньою мовою, і зробили попередження тим, хто хоче відвідати концентраційні табори.

"Концтабір – це не те місце, де можна зробити дурні селфі. Сліди, на яких ви стоїте, привели людей до смерті", – відзначили вони.

Водночас жителі Сінгапуру вважають головною помилкою туристів ходіння вдома у взутті. "Я з радістю викину вас, якщо ви це зробите", – заявив один із місцевих громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний сервіс подорожей TripAdvisor попередив туристів, що один із готелів у Таїланді переслідує клієнтів, які залишають негативні відгуки.