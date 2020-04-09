Що взяти з собою в літак: стюардеса назвала незамінну річ

Стюардеса заявила, що тканинна маска для обличчя – одна з незамінних речей у валізі під час подорожі.

Про це пише видання Express.

biletik.aero

За словами бортпровідниці, постійні перельоти негативно позначаються на стані її шкіри, в зв'язку з чим вона завжди бере з собою в поїздки певні речі, щоб підтримувати необхідний рівень вологості. Особливо їй подобається живильна косметика, до складу якої входить кокос.

"У мене в сумці завжди є тканинна маска для обличчя, мені подобається наносити її після ванни", – говорить стюардеса.

nypost.com

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