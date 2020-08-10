Що відбувається з забутими в аеропорту речами: розкрито секрет

Юля Ухіна Журнал 12:46, 10.08.2020 Оновлено: 12:49, 10.08.2020

Аеропорти для багатьох стають джерелом стресу – в паніці легко загубити все, що завгодно.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло про те, яка доля чекає на речі, забуті пасажирами в аеропорту.

Всі втрачені речі зберігаються в аеропорту певну кількість часу. Наприклад, в Лондон-Сіті забуті предмети тримають місяць. За цей час співробітники роблять все можливе, щоб знайти власників втрачених предметів. Потім вони жертвують їх благодійним фондам або продають на аукціонах.

А ось в лондонському аеропорту Лутон знайдені речі зберігаються 3 місяці – тільки після цього вони йдуть на благодійність або аукціон. До речі, розпродажі практикують багато аеропортів світу.

Серед лотів іноді перебувають апарат для лікування апное, китайський чайний сервіз, швейна машинка, старовинний телефон й музичні інструменти. Аеропорт Сіднея проводить аукціони щороку, направляючи виторг на благодійність.

До речі, аеропорти ніколи не виставляють на аукціон мобільні телефони, ноутбуки, планшети та інші гаджети, які можуть містити особисту інформацію. Якщо пристрій не був затребуваний, через певну кількість часу, його знищать "безпечним способом".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пасажири, які часто подорожують, назвали вчинки на борту літака, які можуть призвести до небезпечних наслідків.

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Travel Журнал

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