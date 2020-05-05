Що в поїзді можна отримати безкоштовно: названо топ-4 речі

Крістіна Долматова Журнал 12:42, 5.05.2020

Подорожуючи поїздом, мало хто з пасажирів знає, що деякі послуги входять у вартість поїздки та надаються безкоштовно.

У зв`язку з цим видання "Рамблер" розповіло про топ-4 речі, які ви можете отримати безкоштовно у провідника.

Посуд

Якщо вам кажуть, що склянки в фірмових підсклянниках дають тільки при покупці чаю – це брехня. Насправді, провідники зобов'язані надавати їх безкоштовно, і давати ложки. Що стосується вилок, тарілок і ножів, вони є тільки у вагоні-ресторані.

Фото: travelbook.ua

Настільні ігри

Настільні ігри повинні надавати в тих потягах, які йдуть довше однієї ночі. Зазначається, що в арсеналі у провідника нерідко є шашки, шахи та доміно. До речі, при виході з вагона, необхідно їх повернути, як і все інше.

Фото: biletik.aero

Приналежності для шиття

Якщо у вас виникла проблема у вигляді порваної кишені, ви можете вирішити її за допомогою провідника. Вони надають нитки та голки.

Фото: gubdaily.ru

Ліки

Як і в будь-якому іншому транспортному засобі, в кожному поїзді є аптечка. Звичайно, у провідників мінімальний набір медикаментів, але першу допомогу вони надати здатні.

Фото: freeradio.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт розповів, як розкрадають поїзда ''Укрзалізниці''

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

Карантин в Україні затягнеться до кінця року: OBOZREVATEL з'ясував, коли відкриють метро й дозволять працювати

В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

У Порошенка добилися позачергового засідання Ради для впровадження страхування медиків

Україна вперше за чотири роки відновила імпорт російського бензину

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина