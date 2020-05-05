Що в поїзді можна отримати безкоштовно: названо топ-4 речі

Подорожуючи поїздом, мало хто з пасажирів знає, що деякі послуги входять у вартість поїздки та надаються безкоштовно.

У зв`язку з цим видання "Рамблер" розповіло про топ-4 речі, які ви можете отримати безкоштовно у провідника.

Посуд

Якщо вам кажуть, що склянки в фірмових підсклянниках дають тільки при покупці чаю – це брехня. Насправді, провідники зобов'язані надавати їх безкоштовно, і давати ложки. Що стосується вилок, тарілок і ножів, вони є тільки у вагоні-ресторані.

Фото: travelbook.ua

Настільні ігри

Настільні ігри повинні надавати в тих потягах, які йдуть довше однієї ночі. Зазначається, що в арсеналі у провідника нерідко є шашки, шахи та доміно. До речі, при виході з вагона, необхідно їх повернути, як і все інше.

Фото: biletik.aero

Приналежності для шиття

Якщо у вас виникла проблема у вигляді порваної кишені, ви можете вирішити її за допомогою провідника. Вони надають нитки та голки.

Фото: gubdaily.ru

Ліки

Як і в будь-якому іншому транспортному засобі, в кожному поїзді є аптечка. Звичайно, у провідників мінімальний набір медикаментів, але першу допомогу вони надати здатні.

Фото: freeradio.com.ua

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