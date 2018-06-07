Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Що ти сказав?": 14 звичайних жестів, які за кордоном не так зрозуміють

1.3тЧитати новину російською

Чи знаєте ви, що звичні нам жести в інших країнах можуть бути витлумачені зовсім по-іншому? Як, наприклад, піднятий догори великий палець, який у нас означає: "Все класно!". У Греції, Таїланді, Афганістані, Ірані його показують, коли хочуть відправити співрозмовника куди подалі, пише AdMe.ru.

1. Піднятий вгору великий палець

2. Пальці, складені в кільце

3. Жест "Фіга"

4. Жест "Коза"

5. Витягнутий вгору середній палець

6. Покручування вказівним пальцем біля скроні

7. Рух кінчиками пальців під підборіддям вперед

8. Рух долонею вниз

9. Бити себе по голові

10. Показувати язик

11. Призивний жест вказівним пальцем

12. "П'ять" розчепіреними пальцями

13. Підняті вгору великий і вказівний пальці

14. Стисла рука в лікті, що показує кулак

Ілюстратор Sergey Raskovalov спеціально для AdMe.ru

Новини
Топ-20 сувенірів, які варто привезти додому з подорожі

Раніше OBOZREVATEL розповідав про одне з найзагадковіших туристичних місць Мексики.

Об'єкт
подорожі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги