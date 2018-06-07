"Що ти сказав?": 14 звичайних жестів, які за кордоном не так зрозуміють

Чи знаєте ви, що звичні нам жести в інших країнах можуть бути витлумачені зовсім по-іншому? Як, наприклад, піднятий догори великий палець, який у нас означає: "Все класно!". У Греції, Таїланді, Афганістані, Ірані його показують, коли хочуть відправити співрозмовника куди подалі, пише AdMe.ru.

1. Піднятий вгору великий палець

2. Пальці, складені в кільце

3. Жест "Фіга"

4. Жест "Коза"

5. Витягнутий вгору середній палець

6. Покручування вказівним пальцем біля скроні

7. Рух кінчиками пальців під підборіддям вперед

8. Рух долонею вниз

9. Бити себе по голові

10. Показувати язик

11. Призивний жест вказівним пальцем

12. "П'ять" розчепіреними пальцями

13. Підняті вгору великий і вказівний пальці

14. Стисла рука в лікті, що показує кулак

Ілюстратор Sergey Raskovalov спеціально для AdMe.ru

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