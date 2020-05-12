Що роблять з конфіскованими речами в аеропорту: розкрито секрет

Попри те, що правила авіаперевезень всім відомі, деякі туристи все одно намагаються провезти заборонені речі. Їх і вилучають співробітники аеропортів.

Про те, що далі відбувається з конфіскованими речами – розповів Рамблер. За словами видання, цінні речі пасажири можуть передати тим, хто їх проводжає, або ж на період від'їзду залишити в камері зберігання. Однак це платна послуга, вартість якої залежить від аеропорту.

Фото: biletik.aero

Всі інші предмети утилізуються, причому цей процес відбувається наступним чином. Всі вилучені речі, в тому числі й колючі та ріжучі предмети, поміщають в спеціальні чорні пакети, упаковують і закривають спеціальними пломбами. Після чого вміст пакетів повністю знищується або спалюється.

Фото: germania.one

До речі, існує поширена думка, що вилучені пляшки, ножиці, духи присвоюються співробітниками аеропорту. Однак експерти зазначають, що це не правда. Оскільки всі дії персоналу фіксуються камерами відеоспостереження.

Фото: memblog.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пасажири, які часто подорожують, назвали вчинки на борту літака, які можуть призвести до небезпечних наслідків.