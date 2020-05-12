Що роблять з конфіскованими речами в аеропорту: розкрито секрет
Попри те, що правила авіаперевезень всім відомі, деякі туристи все одно намагаються провезти заборонені речі. Їх і вилучають співробітники аеропортів.
Про те, що далі відбувається з конфіскованими речами – розповів Рамблер. За словами видання, цінні речі пасажири можуть передати тим, хто їх проводжає, або ж на період від'їзду залишити в камері зберігання. Однак це платна послуга, вартість якої залежить від аеропорту.
Всі інші предмети утилізуються, причому цей процес відбувається наступним чином. Всі вилучені речі, в тому числі й колючі та ріжучі предмети, поміщають в спеціальні чорні пакети, упаковують і закривають спеціальними пломбами. Після чого вміст пакетів повністю знищується або спалюється.
До речі, існує поширена думка, що вилучені пляшки, ножиці, духи присвоюються співробітниками аеропорту. Однак експерти зазначають, що це не правда. Оскільки всі дії персоналу фіксуються камерами відеоспостереження.
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