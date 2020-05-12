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12 травня • оновлено в 15:40
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Що роблять з конфіскованими речами в аеропорту: розкрито секрет

3.3т
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Попри те, що правила авіаперевезень всім відомі, деякі туристи все одно намагаються провезти заборонені речі. Їх і вилучають співробітники аеропортів.

Про те, що далі відбувається з конфіскованими речами – розповів Рамблер. За словами видання, цінні речі пасажири можуть передати тим, хто їх проводжає, або ж на період від'їзду залишити в камері зберігання. Однак це платна послуга, вартість якої залежить від аеропорту.

Що роблять з конфіскованими речами в аеропорту: розкрито секрет

Фото: biletik.aero

Всі інші предмети утилізуються, причому цей процес відбувається наступним чином. Всі вилучені речі, в тому числі й колючі та ріжучі предмети, поміщають в спеціальні чорні пакети, упаковують і закривають спеціальними пломбами. Після чого вміст пакетів повністю знищується або спалюється.

Що роблять з конфіскованими речами в аеропорту: розкрито секрет

Фото: germania.one

До речі, існує поширена думка, що вилучені пляшки, ножиці, духи присвоюються співробітниками аеропорту. Однак експерти зазначають, що це не правда. Оскільки всі дії персоналу фіксуються камерами відеоспостереження.

Що роблять з конфіскованими речами в аеропорту: розкрито секрет

Фото: memblog.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пасажири, які часто подорожують, назвали вчинки на борту літака, які можуть призвести до небезпечних наслідків.

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Автор
Крістіна Долматова
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Журналисты могли бы поинтересоваться, как происходит "утилизация", например, на "Новой почте" и других службах доставки. Яркий пример - посылки иностранных интернет-магазинов. В "Новой почте" доставка происходит не реальному получателю, а его телефону. Если, скажем, китаец неверно указал номер телефона, но правильно указал и адрес получателя и его ФИО, посылку "Новая почта" отметит как доставленную и "утилизирует.
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
А некоторые вещи просто растаскиваются по карманам. Кто ж хорошую вещь утилизирует, когда хозяин улетел.
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