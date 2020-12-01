Що роблять бортпровідники, якщо пасажиру стало зле в літаку: опубліковано відео

Бортпровідниця на ім'я Кароліна розповіла, як надають першу допомогу пасажирам на борту літака, якщо їм раптово стає зле.

Алгоритм дій екіпажу під час порятунку людини дівчина розкрила у відеоролику на своїй особистій сторінці в TikTok (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

По-перше, зазначила блогерка, стюардесі необхідно максимально докладно розпитати людину про її стан і дізнатися, які ліки вона приймає. Якщо пасажир взяв їх з собою, дістати з його сумки або кишень.

"Ми повинні допомогти людині, чим зможемо. Запитуємо, що їй потрібно: вода, кисень, вентиляція", – розповіла дівчина.

Який алгоритм дій стюардеси при поганому самопочутті. Аvtovsamare.ru

Далі, зазначила бортпровідниця, члени екіпажу доповідають про те, що трапилося командиру, щоб той ухвалив рішення про посадку. Після цього всі стюардеси повинні бути "максимально готові" до приземлення. Хтось із них, підкреслила дівчина, обов'язково залишається з пасажиром, якому стало зле, і пристібає його ременем безпеки у випадку, якщо той без свідомості.

"Стюардеси – не медичні працівники, тому мають право надавати тільки першу допомогу. Нам забороняється давати свої медикаменти, тому що це може нашкодити клієнту", – підсумувала бортпровідниця.

Відзначимо, водночас на борту літака завжди має бути три аптечки:

Перша – з набором базових медикаментів: знеболююче (частіше ібупрофен), активоване вугілля, парацетамол, дитячий жарознижувальний сироп, нашатирний спирт, перекис водню, йод, пластирі, терометр, захисні маски, бинти.

Друга – завжди закріплена до борту літака на випадок аварійної ситуації.

Третя – з ін'єкціями і медичними інструментами, тільки для людей з медичною освітою. Екіпаж повітряного судна не має права її розкривати, якщо на борту немає медика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська стюардеса розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць. Дівчина заявила, що їй і її колегам зовсім необов'язково мати модельні параметри.