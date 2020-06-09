Що означають звукові сигнали на борту літака: стюардеса розкрила секрет

Стюардеса однієї з авіакомпаній розкрила значення звукових сигналів, які подаються на борту літака під час польоту.

Про це повідомляє видання Daily Express. Так, за словами бортпровідниці, дзвін, який можна почути після зльоту і перед посадкою, говорить про початок і закінчення найнебезпечнішою частини перельоту. У цей час не можна пересуватися по салону навіть членам екіпажу.

Фото: lublu.bb.lv

Крім того, сигнали подаються, коли на борту виникає надзвичайна ситуація, наближається зона турбулентності або коли стюардесам, які перебувають в різних кінцях лайнера, необхідно переговорити.

Фото: factroom.ru

Бортпровідниця також зазначила, що серія з трьох-чотирьох сигналів може означати, що одному з пасажирів стало погано і терміново потрібна допомога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса Сьюзен Браун розповіла про найбезглуздіше прохання пасажира, з яким їй доводилося зіштовхуватись під час польоту.