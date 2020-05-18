Що можна отримати в готелі безкоштовно: названо 4 речі

Виявляється, якщо попросити, в готелі можна отримати деякі речі або послуги абсолютно безкоштовно. Важливо знати, які саме.

Про те, що можна отримати в готелях безкоштовно – розповіло видання "Рамблер".

Подарунок на важливу дату

Фото: belveder-nevsky.spb.ru

Якщо заздалегідь повідомити адміністраторам готелю про день народження або весілля, можна розраховувати на невеликий бонус. Це може бути безкоштовна пляшка шампанського або ж знижка на Spa-процедури.

Додаткове ліжко для дитини

Фото: meininger-hotels.com

Також, якщо ви заздалегідь повідомте, що їдете у відпустку з дитиною – готель надасть вам люльку або ліжко для дитини. Але на дану послугу ви можете розраховувати тільки за умови, якщо в номері досить місця для її установки.

Газета або книга

Фото: urlaubsguru.de

Попросити свіжу пресу можна в адміністратора готелю. Також в деяких готелях існує бібліотека, яка формується з фонду забутих постояльцями книг і журналів.

Друк документів

Фото: spamanagement.su

Ви також можете звернутися до адміністратора з проханням роздрукувати квиток на літак або ж якісь документи. І він не візьме за це додаткову плату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий спосіб, як менше платити в готелях.