Що буде з all inclusive в Туреччині: в країні ухвалили важливе рішення
Глава федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир заявив, що система all inclusive і "шведський стіл" залишаться в готелях після закінчення пандемії коронавірсу.
У коментарі "РИА Новости" Чорабатир сказав, що раніше ЗМІ неправильно інтерпретували слова міністра.
За словами глави федерації готельєрів Туреччини, зміняться лише деякі звичні способи надання послуг.
"Мови про скасування all inclusive і шведського столу не йде. Як вони можуть бути скасовані, якщо ми ще минулого року уклали контракти з туристичними агентствами на продаж саме цих послуг у поточному сезоні? ЗМІ неправильно інтерпретували слова нашого міністра, він мав на увазі зміни в звичному розумінні цієї системи: будуть посилені санітарні заходи, збільшена соціальна дистанція, зміняться деякі звичні способи надання послуг. Система продовжить роботу з розширеними заходами для гостей і персоналу готелю, але це зовсім не означає її скасування", – сказав Чорабатир.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Туреччині криза змушує турецьких готельєрів міняти принципи роботи. Зокрема, систему "все включено" можуть замінити на харчування за меню.