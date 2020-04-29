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29 квітня • оновлено в 11:53
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Що буде з all inclusive в Туреччині: в країні ухвалили важливе рішення

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Глава федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир заявив, що система all inclusive і "шведський стіл" залишаться в готелях після закінчення пандемії коронавірсу.

У коментарі "РИА Новости" Чорабатир сказав, що раніше ЗМІ неправильно інтерпретували слова міністра.

Що буде з all inclusive в Туреччині: в країні ухвалили важливе рішення

hotels24.ua

За словами глави федерації готельєрів Туреччини, зміняться лише деякі звичні способи надання послуг.

"Мови про скасування all inclusive і шведського столу не йде. Як вони можуть бути скасовані, якщо ми ще минулого року уклали контракти з туристичними агентствами на продаж саме цих послуг у поточному сезоні? ЗМІ неправильно інтерпретували слова нашого міністра, він мав на увазі зміни в звичному розумінні цієї системи: будуть посилені санітарні заходи, збільшена соціальна дистанція, зміняться деякі звичні способи надання послуг. Система продовжить роботу з розширеними заходами для гостей і персоналу готелю, але це зовсім не означає її скасування", – сказав Чорабатир.

Що буде з all inclusive в Туреччині: в країні ухвалили важливе рішення

tourprom.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Туреччині криза змушує турецьких готельєрів міняти принципи роботи. Зокрема, систему "все включено" можуть замінити на харчування за меню.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Туреччина
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