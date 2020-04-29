Що буде з all inclusive в Туреччині: в країні ухвалили важливе рішення

Глава федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир заявив, що система all inclusive і "шведський стіл" залишаться в готелях після закінчення пандемії коронавірсу.

У коментарі "РИА Новости" Чорабатир сказав, що раніше ЗМІ неправильно інтерпретували слова міністра.

hotels24.ua

За словами глави федерації готельєрів Туреччини, зміняться лише деякі звичні способи надання послуг.

"Мови про скасування all inclusive і шведського столу не йде. Як вони можуть бути скасовані, якщо ми ще минулого року уклали контракти з туристичними агентствами на продаж саме цих послуг у поточному сезоні? ЗМІ неправильно інтерпретували слова нашого міністра, він мав на увазі зміни в звичному розумінні цієї системи: будуть посилені санітарні заходи, збільшена соціальна дистанція, зміняться деякі звичні способи надання послуг. Система продовжить роботу з розширеними заходами для гостей і персоналу готелю, але це зовсім не означає її скасування", – сказав Чорабатир.

tourprom.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Туреччині криза змушує турецьких готельєрів міняти принципи роботи. Зокрема, систему "все включено" можуть замінити на харчування за меню.

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