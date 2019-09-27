Ще одна країна спростить візовий режим з Україною: деталі

Саудівська Аравія спростила для громадян ряду країн, в тому числі України, отримання туристичної візи терміном дії до 90 днів.

Про це повідомляє видання Lowcost.ua. Нововведення набирає чинності 28 вересня. Візу можна буде отримати після прибуття в країну.

"Електронна туристична віза буде видаватися протягом рекордно короткого часу за сім хвилин, а до тих, хто може отримати візи, відносяться туристи з 49 країн", – цитує видання Saudi Gazette Ахмада Аль-Хатіба, голови ради директорів Саудівської комісії з питань туризму і національної спадщини.

Саудівська Аравія EaDaily

Лібералізація візового режиму вводиться з метою модернізації сектора туризму Саудівської Аравії.

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Оформлення туристичної візи також стане доступним для громадян Канади, Естонії, Фінляндії, Греції, Франції, Польщі та інших.

Тим часом голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк вже заявив, що Україна є в цьому списку.

"Влада Саудівської Аравії революційно спростили процес отримання візи. Тепер по прибуттю в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Нововведення почне діяти вже 28 вересня!", - написав Соколюк в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Естонії вирішив скасувати своє рішення 2010 року, яке дозволяло громадянам України не сплачувати державне мито за довгострокові візи.

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