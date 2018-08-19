Сантандер: як відпочити в Іспанії по-королівськи з мінімальними витратами

Якщо ви турист з досвідом і натовпи китайських подорожувальників та попсові місця викликають у вас приступ істерики, рекомендую відправитись на північ Іспанії. Пунктом призначення обираємо Сантандер і хай вас зовсім не турбує, що це портове місто. В даному випадку, відпочиваючи на пляжах, які по праву можна назвати європейською Копакабаною, ви не помітите присутності суден.

Не буду вчергове вдаватись в плюси отримання Україною безвізу. Просто купуєте квиток, не задумуючись про країни, які доведеться перетнути і їдете на відпочинок. В Сантандер українцям найпростіше дістатись через Польщу. Поки що, від нашого сусіда варіантів перельоту більше. Київ-Варшава-Сантандер-Варшава-Київ при розпродажах, часточці везіння та терпіння можуть обійтись вам в 2 тис. грн, якщо без цього всього – розраховуйте до 150 євро за квитки з особи.

Пляж Sardinero, Сантандер

Півострів Магдалени, Сантандер

Сантандер фото: Леся Гасич

Сантандер sun-spain.ru

Іспанське місто не користується популярністю в іноземних туристів. За тиждень перебування ми всього один раз чули на вулиці росіян, у супермаркеті нам допомагала жінка з Литви, а в одному з барів хлопцем офіціантки виявився українець. Ось і все. Але повірте – це прекрасно! Повне занурення в іспаномовне середовище (з англійською мовою все дуже погано, навіть у молоді), відпочинок думками від наших проблем, "зрад та перемог".

Дістатися з невеликого аеропорту в саме місто можна на автобусі (квиток 5 євро) або таксі. Міський транспорт ходить часто і доставить вас до автостанції за 15 хвилин. Хостелів/готелів в місті теж небагато. Житло тут можна орендувати в місцевих жителів через booking.com чи airbnb.com. В серпні за кімнату в 3-х кімнатній квартирі зі сніданками ми заплатили 250 доларів/двох. Фернандез, молодий господар, сам приїхав на відпочинок з Мадриду і здавав дві кімнати туристам. З нами були ще іспанці та французи. Звичайно, трапляється всяке, але нам пощастило і ніхто з мешканців нікому не набридав і майже не бачив один одного.

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Якщо ви знайомі з іспано-італійським середовищем – вас мало здивує пізнє відкриття магазинів та їх раннє закриття. Але, однозначно, порадує місцевий спосіб життя та їх ставлення до сім’ї, родини, дітей. Якщо в будні на пляжах ви зустрінете в основному молодь і іспанців, в яких відпустка, то у вихідні та й навіть після обіду на відпочинок тут ходять усі члени сімейства – від бабусь до наймолодших онуків. Окрема каста – пенсіонери. Вони ніжаться на сонці постійно. Мило спостерігати за сімейною парою, яка ніжно доглядає один одного і береже від сонячних опіків, або йти слідом за старенькими подругами, які чимчикують на пляж. Їхній відпочинок випромінює тепло, спокій та любов.

фото: Леся Гасич

Окремо хотілося б сказати про море, якого тут немає. Купатись вам доведеться в Атлантичному океані. Коли ви тільки підходите з тінистих вулиць до берега, ви відчуваєте цей потужний гул, який на самому пляжі вас накриває з головою. Ще тиждень ви не зможете спокійно спати, так як звук хвиль буде стояти у ваших вухах за тисячі кілометрів від Сантандеру. Можливо, це любов. Але тим, хто любить поніжитись в гарячих водах Червоного моря або, на крайній випадок, теплого Чорного, океан прийдеться не до снаги. Його температура не просто освіжає, в даній ситуації холодна вода в київських квартирах буде вам за щастя. В найжаркіші дні вона прогрівається до +20. Але місцевих це не зупиняє і вони по-справжньому жахалися того, що є тепліше і комфортніше і дивувалися – навіщо? Коли спостерігаєш за малечею, яка безстрашно бовтається в хвилях, стає соромно за себе і забуваючи про тисячі голок, які впиваються в тіло, з радісним криком біжиш стрибати на хвилях. До слова, дітей з садочку вихователі водять також на океан.

Пляж Sardinero, Сантандер

Пляж , Сантандер nonstopholidays.pl

Пляж Matalenas, Сантандер eyeonspain.com

Пляж Magdalena, Сантандер spain-holiday.com

Про їжу. Іспанці люблять добре поїсти і не завжди це буде називатись "здоровою їжею". На пляжах популярні бутербродні перекуси (білий тостовий хліб, сир, шинка). Їжу беруть з дому і ніхто не ходить по головах і нічого не пропонує. Алкоголь, до речі, не заборонений – пиво, сидр, легке вино і традиційна сангрія зустрічалась в більшості компаній. На вуличних фестивалях, яких ми бачили досить багато, можна перекусити картоплею-фрі, сосисками, різноманітними солодощами і хоч чимось місцевим – паельєю, хамоном та сиром. Ціни – 5-8 євро за порцію, напої – 3-5 євро, морозиво 0,60-1 євро. В закладах місцевої кухні більше і ціни стартують від 8 євро за страву, вино – 1,5 євро 100 гр. Must try – пінчоси в тапас-барах. Це свого роду бутерброди з різноманітним наповненням. Інколи навіть в голові не вкладається, що з цього можна було зробити закуску. Один з найкращих за відгуками туристів і рекомендаціями гіда Мішлена - бар Casa Lita. Ціни на пінчоси тут будуть вищі, ніж в інших (від 2,5 євро за штуку), але відвідати його варто. В самому закладі хизуються приготуванням 300 різних тапасів. Як бонус – неймовірна атмосфера і постійна відсутність вільного місця. Схожі бари - El Quebec, Asubio, Cañadio. Зверніть увагу, що якщо ви хочете відпочити на вулиці – це обійдеться вам в більшу суму в результаті. Взагалі, іспанці відпочивають вечорами такими ж великими компаніями, як і на пляжі.

тапаси в Casa Lita фото: Леся Гасич

З цікавих місць, де варто побувати – величезна набережна з сучасними інсталяціями, якою просто приємно гуляти ввечері, численні парки. Серед них особливо виділяється колишня резиденція іспанських королів – зараз тут готель та ресторан. Навколо невеликого "палацу" (саме так, адже це скоріше стильна, затишна вілла, ніж химерний величезний дім) чудовий парк Магдалена з скелястими берегами та неймовірними видами на океан. Монархи знають толк в гарних місцях. З однієї сторони влаштували міні-зоопарк, де можна побачити морських котиків, тюленів та пінгвінів, а також музей з копіями кораблів вікінгів. Все безкоштовно. Для любителів музеїв тут теж знайдуться розваги - Музей доісторичної епохи і археології Кантабрії, морський музей, Музей образотворчих мистецтв.

Пляж Magdalena, Сантандер europealacarte.co.uk

Музей в парку Магдалена europealacarte.co.uk

Парк Магдалена europealacarte.co.uk

Королівська резиденція europealacarte.co.uk

Якщо хочете більше – відправляйтесь за місто. Поруч є чудове іспанське містечко Сантільяна-дель-Мар, яке наче стало ілюстрацією до листівок регіону. Тут же розташовані пещери Альтаміри, які відомі своїми наскельними малюнками, що не просто красиві, а й найкраще збереглися. Любителям гір пряма дорога в національний парк Пікос де Європа.

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Коротко підсумовуючи, можливо, відпочинок в північному місті Іспанії сподобається не всім. Молоді, яка хоче нічного клубного життя тут робити буде нічого, іспанці відпочивають, але в барах; любителям теплого моря – теж не сюди, (у мамочок, які літом запаковують своїх дітей в теплі речі тут буде інфаркт), але якщо ви шукаєте повного релаксу, неймовірних літніх пейзажів, колоритної іспанської атмосфери – ласкаво просимо в Сантандер. Не пошкодуєте!