Санта-Клаус відкрив різдвяний сезон онлайн. Відео

Софія Ковнір Журнал 18:31, 10.11.2020

Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон. Але в цьому році він був змушений зробити це онлайн.

Про початок святкового періоду казковий дідусь оголосив у своїй резиденції в фінському Рованіємі, пише "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рідне місто Санти під час пандемії страждає від нестачі гостей, потік туристів зменшився аж на 90%, загалом через карантинні обмеження на подорожі. Фінські турфірми прогнозують, що приїжджати як зазвичай люди зможуть тільки восени наступного року.

Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон
news.24tv.ua

Втім, Санта Клаус закликає людство не нервувати. Запевняє малюків, що подарунки разом з командою буде доставляти, незважаючи на пандемію. І пропонує бути в святковий сезон разом з близькими навіть онлайн і налаштовуватися на позитив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві святкування Нового року-2021 пройде в умовах карантину: не буде концертів і обмежать відвідування святкової зони на Софійській площі.

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