Санта-Клаус відкрив різдвяний сезон онлайн. Відео

Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон. Але в цьому році він був змушений зробити це онлайн.

Про початок святкового періоду казковий дідусь оголосив у своїй резиденції в фінському Рованіємі, пише "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рідне місто Санти під час пандемії страждає від нестачі гостей, потік туристів зменшився аж на 90%, загалом через карантинні обмеження на подорожі. Фінські турфірми прогнозують, що приїжджати як зазвичай люди зможуть тільки восени наступного року.

Втім, Санта Клаус закликає людство не нервувати. Запевняє малюків, що подарунки разом з командою буде доставляти, незважаючи на пандемію. І пропонує бути в святковий сезон разом з близькими навіть онлайн і налаштовуватися на позитив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві святкування Нового року-2021 пройде в умовах карантину: не буде концертів і обмежать відвідування святкової зони на Софійській площі.