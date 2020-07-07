Ryanair ввів додаткові умови для пасажирів через коронавірус: що змінилося

В ірландському лоукостері Ryanair повідомили, що через епідемію коронавірусу просять пасажирів перед рейсом підтвердити, що вони ознайомлені з обмеженнями в країні, в яку направляються.

Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна", посилаючись на пресслужбу лоукостера.

"Під час онлайн-реєстрації пасажири направляються на "сторінку обмежень на подорожі під час COVID-19" Ryanair, де вони повинні підтвердити, що ознайомилися з наявними обмеженнями до отримання посадкового талона", – повідомили в Ryanair.

Фото – nikvesti.com

Крім того, перед поїздкою пасажирів просять заповнити та передати додаткову проїзну документацію. Також Ryanair радить клієнтам перш ніж полетіти перевіряти найостанніші обмеження на поїздки й вимоги в конкретній країні.

"12 пасажирам рейсу Ryanair Київ – Афіни було відмовлено у в'їзді в Афіни відповідно до чинних обмежень уряду Греції щодо громадян, що не входять в ЄС. Постраждалі клієнти перебронювати на наступний доступний рейс до Києва", – розповіли в авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 17 громадян України, які прибули до Греції рейсами Wizz Air і Ryanair, не було пропущено на територію країни. Вони були розміщені в поліцейській дільниці аеропорту Афін.