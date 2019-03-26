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/Журнал

Ryanair відкриє рейси з двох нових міст України

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Лоукост-авіакомпанія Ryanair розпочне польоти з Одеси і Харкова у червні 2019 року.

Про це повідомляє Avianews. За даними видання, Ryanair з 16 червня почне виконувати рейси до Кракова з частотою двічі на тиждень з вильотами з Одеси щосереди о 13:05, по неділях — о 12:45.

Ryanair відкриє рейси з двох нових міст України

З 27 жовтня Ryanair запустить рейси Одеса-Вроцлав з вильотами о 19:40 по вівторках і суботах.

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Планується також запуск рейсу Харків-Краків з 17 червня з вильотом із Харкова о 13:25 по понеділках і п'ятницях.

Обидва маршрути будуть виконуватися польської "дочкою" Ryanair — Ryanair Sun.

Крім цього, з 27 жовтня Ryanair запустить рейси Харків-Вільнюс із вильотом з Харкова по середах о 9:25 і по неділях о 9:10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукостер Wizz Air істотно збільшив плату на послуги пріоритетної посадки, а також підняв ціну на зареєстрований багаж. Вартість WIZZ Priority (пріоритетною посадки) зазнала змін. Раніше ціна становила від 5 до 15 євро, а зараз — від 5 до 17 євро.

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Місце
Україна
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