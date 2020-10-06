Румунія змінила правила в'їзду для українців: що потрібно знати

Румунія змінила правила в'їзду в країну для українців: з 7 жовтня 2020 року туристам знадобиться ПЛР-тест на коронавірус з негативним результатом або самоізоляція.

Міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару оголосив, що мандрівники, які приїжджають на територію держави на термін до трьох днів з країн з високим ризиком, можуть в'їхати в країну з негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше ніж за 48 годин до поїздки, пише Mediafax.

Якщо ж мандрівники в'їжджають на більш тривалий термін, вони повинні пройти 14-денний карантин незалежно від наявності негативного тесту. На восьмий день карантину можна зробити тест, і якщо він виявиться негативним, то самоізоляцію можна достроково завершити на десятий день.

Рішення вступає в силу з 7 жовтня. У список увійшли понад 50 країн, крім України ризиковими вважаються також США, Франція, Великобританія, Іспанія, Молдова, Угорщина, Грузія та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня уряд Болгарії заборонив українцям в'їжджати в країну без обов'язкового тестування на наявність коронавіруса і двотижневого карантину до кінця листопада.