Розкрито реальну небезпеку їжі на борту літака

Юля Ухіна Журнал 09:21, 13.11.2020 Оновлено: 10:09, 13.11.2020

Американські вчені заявили, що вживання їжі на борту підвищує шанси підхопити або поширити коронавірусну інфекцію.

Так, за словами фахівців, це пов'язано з тим, що в разі організованого харчування ймовірність заразитися інфекцією більша, оскільки всі пасажири одночасно знімають маски. Щоб цього уникнути, вони радять приносити їжу із собою. Про це повідомляє The Washington Post.

Фахівець з інфекційних захворювань з Університету Алабами Девід Фрідман підкреслив, що внаслідок самостійного харчування пасажири скоротять взаємодію з бортпровідниками. Крім того, вони зможуть приймати їжу, поки на сусідах надіті маски.

"Найкращий варіант для пасажирів – домовлятися між собою, щоб їсти по черзі. Час зняття маски можна обмежити 10 хвилинами, не допускаючи того, щоб одночасно залишатися без захисту", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідник авіакомпанії British Airways Саймон Мартон розкрив правду про туалети в літаку.

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Travel Журнал

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