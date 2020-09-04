Розкрито правду про ризик зараження коронавірусом в літаку

Авіаперельоти під час пандемії коронавірусу не є настільки небезпечними для здоров'я, як вважає більшість мандрівників.

Правду про це розкрили експерти, пише видання Daily Express. За словами представника Американського товариства інфекціоністів Амеша Адалі, як правило, найбільший ризик зараження на борту літака мають ті пасажири, які знаходяться в безпосередній близькості від носіїв COVID-19.

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Також експерт додав, що в салонах всіх сучасних лайнерів встановлені високоефективні системи вентиляції, що знижують можливість інфікування та поширення захворювання. Саме тому подорожі на літаку є відносно безпечними.

Також, за словами спеціального посланника ВООЗ Девіда Набарро, більшість авіакомпаній впровадили більш суворі стандарти очищення та дезінфекції, а також контроль за дотриманням масочного режиму й обмежувальних заходів серед пасажирів.

Globallookpress.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що буде з туризмом після пандемії коронавірусу.

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