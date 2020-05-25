Розкрито небезпеку включеного на борту літака телефону

Крістіна Долматова Журнал 18:41, 25.05.2020

Співробітник авіакомпанії British Airways, який працює в команді розробників Flight Tech, розкрив реальну небезпеку включеного під час польоту телефону.

Інформацію про це публікує Daily Express. Фахівець заявив, що сигнали мобільних телефонів можуть створювати перешкоди для навігаційної системи, а також системи посадки літака, проте переведення пристрою в авіарежим блокує будь-яку передачу радіочастотного сигналу.

Фото: zen.yandex.ru

Саме тому, за ствердженням співробітника British Airways, пасажирам не слід відправляти текстові повідомлення і здійснювати дзвінки під час польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідник авіакомпанії British Airways Саймон Мартон розкрив правду про туалети в літаку.

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Travel Журнал

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