Розкрито небезпеку включеного на борту літака телефону

Співробітник авіакомпанії British Airways, який працює в команді розробників Flight Tech, розкрив реальну небезпеку включеного під час польоту телефону.

Інформацію про це публікує Daily Express. Фахівець заявив, що сигнали мобільних телефонів можуть створювати перешкоди для навігаційної системи, а також системи посадки літака, проте переведення пристрою в авіарежим блокує будь-яку передачу радіочастотного сигналу.

Фото: zen.yandex.ru

Саме тому, за ствердженням співробітника British Airways, пасажирам не слід відправляти текстові повідомлення і здійснювати дзвінки під час польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідник авіакомпанії British Airways Саймон Мартон розкрив правду про туалети в літаку.