Розкрито найнебезпечнішу поверхню для торкання в літаку під час пандемії

Юля Ухіна Журнал 10:24, 23.10.2020 Оновлено: 10:49, 23.10.2020

Найнебезпечнішою поверхнею для торкання на борту літака з погляду поширення коронавірусу виявилися підголівники.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на фахівця Мартіна Ліндсторма. Він пояснив, що більшість мандрівників використовує підголівники на кріслах як опору на шляху до місць у хвостовій частині лайнерів, і просив більше так не робити.

"Не торкайтеся верхньої частини крісла, сідаючи на своє місце або підводячись із нього. Хоч авіакомпанії й докладають усіх зусиль для підвищення безпеки, але ризик заразитися COVID-19 на борту літака – дуже високий... Тому ви повинні самі нести за себе певну відповідальність", – заявив Мартін.

Ліндсторм також нагадав туристам про необхідність ретельно та регулярно дезінфікувати руки із застосуванням антисептичних засобів, а також усі навколишні під час подорожі поверхні, зокрема й підлокітники, ремені безпеки, а також відкидні столики й сенсорні екрани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила реальну причину, чому члени екіпажу просять пасажирів прибирати відкидні столики під час найбільш небезпечних етапів польоту.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

"Слуги народу" переночували в землянках на Донбасі й зізналися, що їм відкрилися очі. Відео

Під Києвом COVID-19 убив подружжя медиків: їхня дитина в реанімації

Росіяни збідніли швидше, ніж українці – доповідь швейцарського банку

У Маріуполі вирує COVID-19: у лікарнях катастрофа з лікарями, киснем і ліжко-місцями

Путін про економіку України: таке падіння, як ніби в них не одна пандемія пройшла