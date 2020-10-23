Розкрито найнебезпечнішу поверхню для торкання в літаку під час пандемії

Найнебезпечнішою поверхнею для торкання на борту літака з погляду поширення коронавірусу виявилися підголівники.

Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на фахівця Мартіна Ліндсторма. Він пояснив, що більшість мандрівників використовує підголівники на кріслах як опору на шляху до місць у хвостовій частині лайнерів, і просив більше так не робити.

"Не торкайтеся верхньої частини крісла, сідаючи на своє місце або підводячись із нього. Хоч авіакомпанії й докладають усіх зусиль для підвищення безпеки, але ризик заразитися COVID-19 на борту літака – дуже високий... Тому ви повинні самі нести за себе певну відповідальність", – заявив Мартін.

Ліндсторм також нагадав туристам про необхідність ретельно та регулярно дезінфікувати руки із застосуванням антисептичних засобів, а також усі навколишні під час подорожі поверхні, зокрема й підлокітники, ремені безпеки, а також відкидні столики й сенсорні екрани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше невідома стюардеса розкрила реальну причину, чому члени екіпажу просять пасажирів прибирати відкидні столики під час найбільш небезпечних етапів польоту.