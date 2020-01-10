Російський літак жорстко приземлився в Туреччині: фото пошкоджень

Пасажирський літак російської Nordwind Airlines, що виконував рейс із Москви, здійснив жорстку посадку в турецькій Анталії.

За інформацією місцевого авіаційного порталу Airporthaber, інцидент трапився з авіалайнером Airbus A321. Під час рейсу на борту почалося задимлення й пілоти запросили екстрене приземлення в Анталії.

Через жорстку посадку фюзеляж літака був частково пошкоджений. Як видно на знімках, опублікованих порталом, стійка шасі пробила корпус повітряного судна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 167 пасажирів (спершу називали цифру 180), розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

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