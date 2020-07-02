Російський блогер висміяв відпочинок в Криму: рай перетворився в "гадючник". Вражаючі фото

Російський блогер Ілля Варламов висміяв "сучасні" курорти в анексованому Криму, зазначивши, що раніше "райські" місця перетворили в "гадючник".

Так, свою думку він висловив в особистому блозі, надавши також вражаючі знімки з популярного курортного міста в Криму Феодосії.

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

За словами Варламова, відпочинок в Криму в 2020 році зовсім не виправдовує тих грошей, які доведеться витратити туристам. У місті Феодосія немає ні пристосованих пляжів, ні відповідної інфраструктури.

"Багата на історію Феодосія заросла дешевими дискотеками і пивними. З сервісів все приблизно як на провінційному вокзалі... Важливо розуміти, що пляжів у Феодосії немає. Ну, формально вони є, але фактично ніхто там не відпочиває. Нормальні широкі піщані пляжі починаються за містом, але туди треба їхати. Міські пляжі Феодосії зазвичай не чистять. Атмосферу псують гнилі водорості, особливо сумно після шторму", – зазначив блогер.

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Він також підкреслив, що багато в чому занедбана ситуація з курортом пов'язана з халатністю нинішньої місцевої влади.

"Я не знаю, чи є в Феодосії мер і взагалі будь-яка влада. Якщо раптом є, то зі своєю роботою вони не справляються. Берег зас*аний нескінченними пивними, пляжними клубами і іншим барахлом. Звідусіль чути музику рівня сільських дискотек і запахи палаючого на вугіллі м'яса і пива. Набережна більш, ніж сумна. Тут немає взагалі нічого. Самий пи**ець, що немає навіть освітлення. Так, ліхтарі стоять, але світла вночі вони не дають, так що народ гуляє набережною в непроглядній темряві", – вказав Варламов і додав:

"Феодосією складно ходити, тому що куди не кинь оком, буде боляче. Дуже сумно дивитися на місто, яке реально загинається і з кожним роком опускається на дно. Раніше ще була хоч якась надія, але зараз її майже не залишилося".

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як проходить туристичний сезон в анексованому Криму Фото: varlamov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися "красномовні" фото з курортів анексованого Криму, на яких майже немає відпочиваючих через пандемію коронавірусу і російську окупацію.

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