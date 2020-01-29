Речі, які не варто робити в літаку: турист поділився незвичайним досвідом

Експерт з подорожей Гілберт Отт розповів про те, що ні в якому разі не слід робити на борту літака. Так, він порадив не класти цінні речі на верхню полицю, а також порекомендував не сваритися з бортпровідниками.

Також Отт зазначив, що не слід пити воду з-під крана в літаку, пише Daily Mail.

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Не кладіть цінні речі на верхні полиці

Експерт заявив, що існують справжні злочинні групи, які чекають поки пасажир засне і крадуть цінні речі, такі як ноутбуки та іншу техніку з сумок.

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Не сперечайтеся з бортпровідниками

"Зберігайте спокій, знайте, що навіть якщо вони можуть помилятися, вони управляють шоу. Будьте ввічливою людиною", - сказав Отт.

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Не пийте водопровідну воду

Вода в літаку містить безліч бактерій.

"Я не п'ю воду з-під крана і навіть не користуюся нею, щоб чистити зуби, і ви теж не повинні. Візьміть пляшку багаторазового використання і заправте її в аеропорту".

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Не ходіть босоніж

Літаки є одним з найбільш біологічно страшних місць на землі і над землею, будь-які незначні рани можуть піддаватися впливу потенційно небезпечних для життя бактерій.

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Не знімайте взуття перед зльотом

"Пілот одного разу сказав мені, що одна з найбільших помилок, які може зробити пасажир, - це зняти взуття, перш ніж літак успішно злетить в небо або благополучно приземлиться і зупиниться. Це дві критично важливі зони польоту, де ймовірне виникнення надзвичайної ситуації, і якщо у вас зняте взуття, ви можете постраждати через це", - каже чоловік.

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Не сидіть занадто довго

Намагайтеся хоч іноді вставати і розминатися.

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Не покладайтеся на розваги в польоті

Беріть в політ книги, планшети з фільмами і зарядіть свої телефони.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня стюардеса британської авіакомпанії Virgin Airlines Менді Сміт відверто розповіла про секс своїх колег на борту літака. Дівчина розповіла, що секс в літаку під час перельоту - не рідкість для багатьох членів екіпажу.

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