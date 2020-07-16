П'яного туриста заарештували за кашель в ресторані на популярному курорті

Британського туриста заарештували за кашель в ресторані на популярному іспанському курорті Майорка.

За словами Daily Mail, інцидент стався в одному із закладів, розташованих в районі Санта-Католіна. В поліцію подзвонили декілька відвідувачів ресторану і поскаржилися на п'яного чоловіка, який ходив між столиками, кашляв і погрожував заразити всіх коронавірусом.

Коли поліція прибула до ресторану, турист спробував втекти. Чоловіка вдалося затримати і доставити до відділку, де його протестували на COVID-19. Тест виявився негативним.

Як зазначає видання, в разі хвороби британцеві б загрожувало звинувачення в заподіянні шкоди здоров'ю відпочивальників. Але, оскільки чоловік виявився здоровий, його звинуватили лише в опорі арешту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше портал IOL перерахував найдратівливіші вчинки туристів, які часто нервують місцевих жителів та інших мандрівників.