Прозорі стіни і зоровий контакт: архітектор розкрила секрети Копенгагена

Головний архітектор Копенгагена Тіна Собю побувала в Києві на Ukrainian Urban Awards і розповіла про план розвитку свого міста.

"Рівень комфорту міста для життя в плані ми визначаємо за трьома складовими: час, який люди проводять на вулиці, поєднання міста та природи, а також використання велосипедів", - зазначила вона, пише "Хмарочос".

На її переконання, тільки міста, де люди помічають одне одного, готові спілкуватися один з одним, можуть стати успішними.

"Якщо будівлі стоять одна на одній, між ними немає зелених зон, люди зазвичай не спілкуються між собою. Тому ми намагаємося створювати сприятливі умови для комунікації. Найпростіший приклад: прозорі стіни на перших поверхах громадських будинків, що дозволяють встановлювати зоровий контакт між тими, хто зовні і всередині. Також багато уваги приділяється пішохідним зонам, де люди можуть гуляти", - додала архітектор.

Собю підкреслила, що у будинків з соціальним житло облаштовують невеликі зелені насадження, які зонируют простір і стимулюють людей до спілкування.

Крім того, проектувальники намагаються максимально перенести спортивні заняття з приміщень на вулицю. Для цього між будинками закладаються спортивні зони. Дитячі майданчики, які раніше проектувалися виключно для дітей певного віку, наприклад, 3-6 років, або 6-10, тепер стають універсальними.

"Третя складова побудови комфортного міста - заохочення пересуватися на велосипедах ..." Велосипедна змія "- відомий копенгагенський міст для велосипедного руху. І хоча він має хвилясту форму, - це найшвидший шлях з однієї точки в іншу. Ми намагаємося не концентруватися на тому, щоб зробити шлях якомога коротше, і можемо дозволити собі пограти з архітектурою і зробити досвід пересування по місту на велосипеді більш цікавим і комфортним", - резюмувала вона.

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