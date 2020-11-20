Проєкту "Світ навиворіт" – 10 років: найекзотичніші місця, де побував Комаров

Популярне українське тревел-шоу "Світ навиворіт" святкує 10-річчя. В кінці 2010 року в ефірі каналу "1+1" вийшов перший випуск не просто про подорожі, а про життя в найбільш екзотичних і важкодоступних куточках планети.

За 10 років незмінний ведучий і автор програми Дмитро Комаров разом з оператором Олександром Дмитрієвим встиг побувати в 15 країнах і зняти 11 сезонів тревел-проєкту, показуючи глядачам ту саму "виворіт" планети. OBOZREVATEL публікує добірку найбільш екзотичних локацій, які показали в шоу "Світ навиворіт".

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв. Пресслужба "1+1"

Так, під час тривалих експедицій команда "Світу навиворіт" спускалася в кратери діючих вулканів в Індонезії, долала "дорогу смерті" в Болівії, підкорила Гімалайську вершину Айленд-Пік в Непалі, Кіліманджаро в Танзанії і Уайна Потосі в Болівії, а також випробувала на собі найнебезпечніші професії світу – від ловлі крокодилів в непрохідних амазонських джунглях до збору меду диких гімалайських бджіл на 100-метровій скелі.

Камбоджа: отруйні тарантули

Перший сезон програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров знімав в екзотичній країні Камбоджі.

"Камбоджа – одна з моїх улюблених країн. Коли друзі запитують:" Куди б поїхати, щоб дешево, екзотика і "дах зносило"? Плюс щось пізнавальне". В таких випадках я даю відповідь – Камбоджа", – розповідає Дмитро.

Комаров в Камбоджі. Пресслужба "1+1"

Глядачам з цього сезону найбільше запам'яталася шокуюча кулінарія. Наприклад, гігантські отруйні тарантули "опині" з сантиметровими зубами. Ловити їх потрібно руками, але брати за спинку, щоб павук не вивернувся і не вкусив. Цих гігантів смажать в олії і їдять цілими.

Індія: "будинок очікування смерті" і крематорій на березі Гангу

В одному з найбільш вражаючих місць в Індії, місті Варанасі на березі Гангу, Дмитро Комаров був неодноразово. Там розташований найбільший в світі крематорій під відкритим небом. Індуїсти вважають, якщо ти помер в Варанасі – цикл народжень і смертей закінчується, настає мокша – щось на зразок нірвани у буддистів – вищий стан, абсолют, те, до чого прагне індуїст.

Дмитро Комаров в Індії. Пресслужба "1+1"

Також там є ще одне похмуре місце – "будинок очікування смерті". Ті, хто хворіють або відчувають наближення смерті, спеціально приїжджають в Варанасі, щоб дочекатися смерті саме там.

Острів Нова Гвінея: будинок на дереві в племені короваїв

Один з найяскравіших репортажів, які запам'яталися телеглядачам, Дмитро Комаров зняв під час подорожі на острів Нова Гвінея, в індонезійській провінцій Папуа. Саме там живе неконтактне плем'я колишніх канібалів – короваї. Комаров і Дмитрієв прожили в дикому племені майже місяць, щоб побудувати разом з ними будинок на дереві.

Подорож по Новій Гвінеї. Пресслужба "1+1"

Комаров в Індонезії. Пресслужба "1+1"

"Мені довелося взяти колосальний набір батарейок, тому що заряджатися було просто ніде. Я тижнями не спав у ліжку, не користувався комп'ютером і не був в душі. Звик пити помаранчеву воду з річки, попередньо прокип'ятивши її, і харчуватися вермішеллю швидкого приготування. Після такого прості і банальні речі, на кшталт чистої постелі і теплої води в душі, починаєш цінувати особливо", – ділився враженнями Дмитро Комаров.

В'єтнам: місто на воді

У В'єтнамі команда "Світу навиворіт" продовжила практику тривалого проживання в поселеннях етнічних народностей. Там Комаров познайомився з традиціями племені мнонгів, разом з якими вирушив у велику експедицію і спробував зловити в джунглях дикого слона.

Дмитро Комаров. Пресслужба "1+1"

Крім вражаючих традицій диких племен, у в'єтнамському сезоні ведучий навчався розводити лобстерів і устриць, влаштовував гонки на велорикшах та запливи на плетених човнах-баліях, а також показав поселення, яке розташувалося прямо на річці. Дмитро Комаров досліджував в'єтнамське життя на плаву, коли кожен день на роботу, в школу або на ринок потрібно не йти, а гребти.

Африка: сходження на Кіліманджаро

У сезоні, присвяченому Африці, ведучий "Світу навиворіт" здійснив сходження на Кіліманджаро і зустрів світанок на вершині – за словами досвідчених мандрівників, це одне з найкрасивіших видовищ в світі.

Дмитро Комаров під час походу на Кіліманджаро. Пресслужба "1+1"

Комаров зізнався, що це сходження ламає всі стереотипи про альпінізм: "Це можна назвати п'ятизірковим альпінізмом. Мене і оператора супроводжували цілих 13 чоловік персоналу. Вони несли з собою розкладні столи, крісла, скляний посуд, шампанське і делікатеси, а кухар щодня готував для нас сюрприз".

Також в Африці "Світ навиворіт" побував в гостях у народності мурсі. Жінки цього племені носять тарілки в губах як прикраса, а чоловіки часто озброєні "до зубів".

Дміррій Комаров під час експедиції по Африці. Пресслужба "1+1"

Болівія: "дорога смерті" і велика Амазонка

У Болівії Комаров побував на озері Тітікака, побачив неземні пейзажі Місячної долини і провів кілька днів на дивовижному солончаку Уюні. У болівійському сезоні команда українських мандрівників літала над Амазонкою, проїхалася по "дорозі смерті", полювала на крокодилів і піраній, пройшла слідами Че Гевари і встановила український прапор на легендарній вершині Уайна-Потосі на висоті 6088 метрів.

"Дорога смерті" в Болівії. Пресслужба "1+1"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров назвав своє найулюбленіше місце в Україні. За його словами, це – Чорногорський хребет в Карпатах.