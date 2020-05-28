Притула назвав улюблені місця в Києві: 5 цікавих локацій
Український телеведучий Сергій Притула назвав свої улюблені місця в Києві, які обов'язково потрібно відвідати кожному туристу.
Про це артист розповів на особистому Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця сторінки).
Вулиця Івана Павла II
За словами Притули, ця локація цікава своїми красивими пейзажами. Телеведучий зазначив, що обожнює прогулюватися вулицею Івана Павла II навесні.
"Я обожнюю її навесні, особливо в період цвітіння. І якщо ви не маєте алергії, то немає нічого милішого, аніж прогулятись цією вулицею зверху вниз у бік Великої Васильківської, адже по обидва боки тебе супроводжує вишнева алея, а пішохідна зона по краю обрамлена традиційними київськими каштанами", – розповів артист.
Спаський бастіон
Ще однією улюбленою локацією Притули є Спаський бастіон. Це одна з найвищих точок Києва, з якої відкривається фантастичний вид.
"Якщо не доходити до Лаври, а сходити наліво, то можна потрапити в ще одну мою улюблену локацію. Бастіон цей непростий, адже раніше він був одним з укріплень Києво-Печерської фортеці, яку розбудовували багато років. Спочатку цим займались козаки під керівництвом Самойловича, а потім приєднався і гетьман Мазепа. Це одна з найвищих точок Києва, і з неї відкривається фантастичний вид – особливо ввечері, особливо на Лівий берег", – зазначив ведучий.
Замок барона
"Коли ви будете біля Золотих воріт, зверніть увагу на Замок барона. Він розташований за адресою Ярославів вал, 1. Він був побудований в Києві під час будівельної лихоманки поміщиком Михайлом Підгірським. Перші поверхи пан Підгірський здавав в оренду, а потім продав. Ніхто з наступних власників в цьому будинку не жив, але в впродовж років
в приміщенні цієї будівлі були кондитерська, пекарня, редакція газети й навіть театр німого кіно. Після революції цей будинок розбили на комунальні кімнати. Зараз він пустує, там ніхто не живе і взагалі замок готується до реконструкції ", – розповів Притула.
Музей авіації
Також Притула порадив відвідати туристам київський Музей авіації. Адже, за словами телеведучого, там можна не тільки помилуватися літаками зовні, але і в деяких побувати в салоні й навіть посидіти за штурвалом.
Музей залізничного транспорту
"У музеї залізничного транспорту можна побачити величезну кількість олдскульних локомотивів, дрезини, якісь дивні вундервафлі на колесах... Але найбільший інтерес у мене викликають історичні вагони-салони. Тут вам і розкішний салон для міністра Столипіна, який приїхав на ньому до столиці, щоб знайти тут свою смерть. Тут і вагон-салон, у якому в грудні 1918 року на станції Фастів було підписано попередній текст універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР. А ще люксовий вагон для представників радянської політеліти, на якому любив кататись перший секретар ЦК КПУ Щербицький", – поділився Притула.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула назвав п'ять своїх улюблених українських фільмів.