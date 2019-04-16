Пожежа в Нотр-Дамі: як добре ви знаєте історію легендарного собору. Тест

У понеділок, 15 квітня, в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку змогли згасити лише через 9 годин.

Наслідки виявилися жахливими. Пожежа обвалила шпиль, годинник і дах споруди, проте основні конструкції собору вдалося врятувати. Президент Франції Емманюель Макрон вже пообіцяв почати збір коштів на відновлення собору. Однак на це підуть роки.

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Собор Паризької Богоматері був побудований в 1163-1345 роках. Це католицький храм в центрі Парижа, один із символів французької столиці. Кафедральний собор архиєпархії Парижа. Розташований в східній частині острова Сіте, в четвертому міському окрузі, на місці першої християнської церкви Парижа - базиліки Святого Стефана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світ шокувала пожежа в Нотр-Дамі. Користувачі поділилися своїми переживаннями в мережі.

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