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/Журнал

Пожежа в Нотр-Дамі: як добре ви знаєте історію легендарного собору. Тест

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У понеділок, 15 квітня, в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку змогли згасити лише через 9 годин.

Наслідки виявилися жахливими. Пожежа обвалила шпиль, годинник і дах споруди, проте основні конструкції собору вдалося врятувати. Президент Франції Емманюель Макрон вже пообіцяв почати збір коштів на відновлення собору. Однак на це підуть роки.

OBOZREVATEL пропонує вам пройти невеликий тест на знання історії Нотр-Дама.

Пожежа в Нотр-Дамі: як добре ви знаєте історію легендарного собору. Тест
Пожежа в Нотр-Дамі: як добре ви знаєте історію легендарного собору. Тест
Пожежа в Нотр-Дамі: як добре ви знаєте історію легендарного собору. Тест
Новини
Пожежа в Нотр-Дамі: стало відомо, чому собор не гасили водою

Собор Паризької Богоматері був побудований в 1163-1345 роках. Це католицький храм в центрі Парижа, один із символів французької столиці. Кафедральний собор архиєпархії Парижа. Розташований в східній частині острова Сіте, в четвертому міському окрузі, на місці першої християнської церкви Парижа - базиліки Святого Стефана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світ шокувала пожежа в Нотр-Дамі. Користувачі поділилися своїми переживаннями в мережі.

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ФранціяПариж
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