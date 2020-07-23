Потужна хвиля змила підлітка, який позував поблизу океану. Відео

Юля Ухіна Журнал 17:53, 23.07.2020 Оновлено: 18:15, 23.07.2020

У Північній Ірландії потужна хвиля змила 18-річного Конана Гріффіна, який позував перед камерою поблизу океану.

Інцидент трапився на очах друзів хлопця, які зняли це на відео, пише Daily Mail (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

На відео Гріффін ішов по камінню на відомому узбережжі, яке має назву "Мостова гігантів", тоді як його фотографували приятелі. Через кілька секунд хлопця накрила величезна хвиля, збила його з ніг, а потім віднесла до берега.

Потужна хвиля змила підлітка, який позував поблизу океану (фото – Daily Mail)

Уточнюється, що внаслідок інциденту Гріффін постраждав не сильно, а лише отримав кілька подряпин і синців. Його друзі опублікували ролик у соцмережах, після чого він став вірусним і набрав понад 180 тисяч переглядів.

Потужна хвиля змила підлітка, який позував поблизу океану (фото – Daily Mail)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Мексиці ведмідь підібрався до туристів і налякав їх, коли ті робили селфі. Дівчата намагалися не показувати тварині свого страху.

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