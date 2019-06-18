"Порвало щоку": відомий блогер-АТОвець показав, як постраждав у подорожі

Відомий блогер-десантник, ветеран АТО Валерій Велікжанін, відомий як Валерій Ананьєв, відправився у важку подорож через всю Норвегію та поранив щоку.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook і поділився відповідною фотографією, на якій видно, як він зашиває шкіру (щоб подивитися відео про його успіхи, проскрольте до кінця сторінки).

"23 день моєї прощі. Пройдено 610 км. Одін віддав за знання око, мені ж пощастило, до ока не дістало)) Трохи порвало щічку, зачепило мого чарівного носика і дряпнуло лобика. Але загалом все добре. Я себе заштопав і стало краще, ніж було. Тепер буду мати два сексуальних шрами, і коли повернусь, всі дєвкі з района маї. Наклав три шви. Треба було ще два, але на них моєї нервової системи вже не вистачило", – розповів він.

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За словами Ананьєва, останні чотири дні він переходив гори. Наступного разу на таку висоту він планує забратися на скоро.

"Окрім двох ферм, де я ночував, мені не зустрічалося жодної людини. Лише безкінечна тундра, камінь і сніг. Виглядає казково. Дійсно. Самотності потрібен простір", – підсумував він.

Блогер після повернення додому хоче випустити фільм на кілька серій про свою подорож. Він пообіцяв, що вийде дуже цікаво.

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Валерій Ананьєв відправився в подорож Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році відомий український десантник-блогер Валерій Ананьєв зустрів у Вероні Шейніна і плюнув йому в обличчя. Після інциденту він записав відео для своїх підписників і розповів, як це сталося.

Сам же кремлівський пропагандист повідомив свою версію. Він назвав зустріч з Ананьєвим "добре спланованою провокацією".

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