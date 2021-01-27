Популярний ведучий розповів, як провіз коку в Україну

Ведучий реаліті "У кого більше?" та тревел-блогер Максим Узол розповів, як провіз кілька листків коки (використовується для виготовлення кокаїну. – Ред.), в Україну. Так, за словами чоловіка, сталося це випадково.

Подробицями з OBOZREVATEL поділилася пресслужба "Нового каналу". За словами Узола, він якось був у тривалому відрядженні в Еквадорі, де й дізнався про цю рослину. Ведучий зазначив, що місцеві жителі використовують коку як енергетик і там вона абсолютно легальна. Повертаючись в Україну, Максим захотів привезти кілька листків для своїх друзів як сувенір, однак перед самим вильотом витягнув їх з рюкзака і викинув.

"Купив на базарі пакетик для друзів. Вона, до речі, дуже схожа на чай. Поклав все в рюкзак, а потім, вже перед самим вильотом, вирішив почитати, які ж правила ввезення її в Україну. Знайшов інформацію, що у нас можуть посадити за це – від шести до восьми років з конфіскацією. Тому я відразу вирішив так не ризикувати. Бігом вийняв з рюкзака ті нещасні кілька листочків коки й викинув. Видихнув і полетів додому ", – розповів Узол.

Максим Узол Instagram Максима Узола

Він також додав, що після повернення в Україну ще кілька днів не розбирав речі. Але коли прийшов час рюкзака, він був шокований, адже в маленькій кишені знайшов три листочки коки.

"Досі не розумію, як вона там опинилася і як я її привіз в Україну. Пощастило, що на митниці мене докладно не перевіряли. До речі, привіз це друзям як сувенір. Вони спробували її та зізналися, що взагалі ніяк не подіяло. Енергію, яку обіцяють в Еквадорі, не відчули", – підсумував Узол.

Максим Узол пресслужба "Нового каналу"

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