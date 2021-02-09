Популярний серед українців курорт в Єгипті огородили бетонною стіною

Навколо популярного туристичного курорту Шарм-ель-Шейх в Єгипті закінчили будівництво бетонної стіни, яка повинна захистити туристів від зовнішніх загроз.

Про це заявила місцева влада, повідомляє CNN. За словами інсайдерів, курорт Червоного моря тепер надійно захищений 36-кілометровим бетонним й дротовим загородженням, яке відокремлює його від території пустелі. На окремих плитах можна побачити чорні знаки світу.

Передбачається, що "стіна" з пропускними воротами захистить місто від проникнення ісламських бойовиків. До речі, всі, хто в'їжджає в місто наземним транспортом, мають проїхати через ворота, обладнанні фотоапаратами та сканерами. Це зроблено для того, щоб захистити туристів від бедуїнів і терористів.

Шарм-ель-Шейх, Єгипет marakuya.kiev.ua

"Їх будуть обшукувати, камери відеоспостереження опізнають їх, автомобілі будуть сканувати, так що, коли вони прибудуть у місто, це буде після повної пошукової операції", – розповів губернатор Південного Синаю Халед Фуда.

Огорожа навколо курорту english.alaraby.co.uk

Нагадаємо, що туристичний потік до Єгипту значно скоротився після вибухів бомб у Шарм-ель-Шейху у 2005 році, коли загинули десятки людей, революції 2011 року, а також підриву терористами літака А321 російської авіакомпанії "Когалимавіа" над Сінаєм.

Потребуючи грошей, в Єгипті придумали план із відродження цієї туристичної Мекки. Будівництво захисної стіни, розпочате у 2018 році, виявилося частиною цього плану. Крім захисту міста від можливих терористів і відділення села бедуїнів, було озвучено версію, що огорожу 6 метрів заввишки захистить море від попадання сміття.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Єгипті запускають програму знижок на авіаквитки й готелі для місцевих та іноземних мандрівників. Так, вона буде діяти з 15 січня до кінця лютого 2021-го.