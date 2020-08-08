Подорожі під час "коронавірусної кризи": що трапилося з цінами і як відпочивають українці

У розпал сезону відпусток, влітку 2020 року, українці зіткнулися з серйозними обмеженнями – вільно відпочити туристам з України можна лише в невеликому переліку країн, серед яких Туреччина, Єгипет, Болгарія, Албанія, Хорватія та Чорногорія.

Незважаючи на кризу в сфері туризму через коронавірус, багато туроператорів і авіакомпаній знизили ціни на путівки на популярні курорти. Про те, у скільки зараз може обійтися відпустка і як відпочивають наразі українці за кордоном, а також про обмеження в готелях – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки коштує путівка на популярні курорти

Українські туроператори в розпал літнього сезону почали активно пропонувати гарячі путівки і акційні варіанти, які можна придбати за досить низькими цінами. Так, наприклад, путівка до Туреччини на тиждень може коштувати від 7 тисяч грн для однієї особи, в середньому відпочинок можна організувати 8-10 тисяч грн на одного.

Скільки коштує відпочинок в Туреччині 2020 coraltravel.ua

Путівки до Туреччини 2020: ціни poehalisnami.ua

У той же час на топових курортах Єгипту можна провести відпустку в середньому від 8 тисяч грн за тиждень (на одну особу). За умови гарячих путівок ціна може трохи знизитися.

Тури до Єгипту 2020: ціни coraltravel.ua

В Албанії українські туроператори пропонують поїздки ще дешевше: згідно з розцінками на сайтах турагенцій, тиждень літніх канікул обійдеться від 5 тисяч грн за людину (в готелі без харчування, проте ціни в місцевих закладах – досить низькі).

Тури до Албанії piligrim.ua

Хорватія та Чорногорія пропонують відпочинок від 9-10 тисяч грн за тиждень на одну людину. Однак в цих країнах більшою популярністю користуються не "пакетні" тури, а самостійно сформовані. Вартість буде приблизно однаковою.

Крім цього, багато агентств надають можливість бронювання відпустку на зимові свята або на рік вперед по знижкам до 50%. Якщо можливості відправитися на відпочинок цього літа можливості немає – наступним можна буде полетіти на курорт практично за "копійки".

Знижки на тури сoraltravel.ua

З якими обмеженнями можуть зіткнутися відпочиваючі

Незважаючи на те, що популярні туристична напрямки, такі як Туреччина, Єгипет, Болгарія та інші відкрили кордони для українців, які відпочивають все ж можуть зіткнутися з певними обмеженнями.

Так, наприклад для поїздки в Хорватію знадобиться негативний ПЛР-тест, який зроблений протягом останніх 48 годин. У Чорногорію українці можуть в'їжджати вільно, однак по прибуттю в Україну знадобиться 14-денна самоізоляція.

Чорногорія 2020

Туреччина, Єгипет і Албанія повністю відкриті для українських туристів. В'їзд і повернення в Україну здійснюються без обмежень.

Варто відзначити, що недавно громадянам України дозволили в'їжджати на територію Болгарії без тестування на коронавірус.

Як відпочивають українці на популярних курортах

Туреччина

Кожен день в Туреччину відправляється близько 20 літаків з України – вони забиті повністю. Мандрівниця з Києва Леся розповіла виданню OBOZREVATEL, що в турецькій Анталії в основному відпочивають українці і білоруси, росіянам в'їзд буде дозволений з 10 серпня – з того моменту очікується також і зростання цін.

Відпочинок в Туреччині 2020

"Всі в літаку повинні бути в масках протягом усього польоту. Правил дотримується тільки половина пасажирів, хоча стюардеси постійно роблять зауваження. У літаку дають воду в пляшках. На вході в літак міряють температуру, на вході в аеропорт Анталії стоять теплокамери, які всіх перевіряють. Також заповнюється декларація в літаку – куди летиш, чи хворів раніше, чи є підвищена температура, чи був десь ще і спілкувався з хворими", – поділилася дівчина.

Також, за її словами, в автобусі, який везе туристів в готель, також всі повинні бути в масках. У самих готелях все активно дезінфікують, ресторани працюють в форматі "А-ля карт" – заміна звичного Аll inclusive.

"У готелі дезінфікують валізи. Весь персонал в масках. У готелях які поменше, не працюють ресторани "А-ля карт", у великих – працюють. У місцях скупчення людей туристи повинні бути в масках. У ресторани не пускають без маски, зніматити можна тільки під час їжі, на вході міряють температуру. Столи стоять далеко один від одного, плюс мало столів для великих компаній. на пляжах лежаки стоять так, як і раніше, а ось басейни закривають о 19:00. Прямо стрічками відгороджують", – розповіла киянка.

Туреччина 2020: тури з України

Що стосується розваг на турецьких курортах – також помітні зміни. Дискотеки є не у всіх готелях, а якщо і є – то закінчуються не пізніше 23:00.

"Дискотек немає, анімації менше – в основному денні розваги, такі як волейбол, водні ігри", – уточнила Леся і додала:

"Через пандемії персоналу в готелі набрали менше, щоб заощадити, але так як заселеність невелика, цього не відчувається. Дезінфекція – кругом антисептики. Маски дають безкоштовно, на пляжі постійно миють місця, де душ, публічні зони. Воду дають в окремих закритих склянках".

Що стосується екскурсій – вони є, проте вибір помітно звузився, і на самі об'єкти пускають меншу кількість людей. Наприклад, якщо великий аквапарк в Антилії в минулому році приймав близько 15 тис. Чоловік, то в цьому році – тільки 1000.

Єгипет

У єгипетських готелях, за словами українських туристів, умови відпочинку трохи суворіші – туристи не можуть залишати територію готелю, вибір їжі став значно менше. Також уточнюється, що в Єгипті в даний час – дуже спекотна погода, що також ускладнює процес відпочинку.

Єгипет 2020: тури з України

"У Хургаді більшість готелів завантажені лише на 10-15%. Їжі в ресторанах мало, і складно сказати, що все задовольняє. Пляжі, як правило, закриваються о 18:00, далі всіх виганяють. Поїхати також нікуди самостійно не можна – за межі готелю можна вийти тільки якщо їдеш на групову екскурсію, адміністрацію необхідно заздалегідь попереджати ", – розповіла туристка з Чернігова Марта.

Албанія

За словом кількох туристів-українців, Албанія є чи не найбільш відкритою країною Європи з відсутністю жорстких карантинних обмежень. Тестування для в'їзду не потрібно, єдине, про що попереджають – по прильоту потрібно заповнювати в літаку безліч анкет.

При цьому в курортних містах – працюють всі розважальні заклади, бари і ресторани. Люди відпочивають без масок, ними переважно користується персонал готелів.

Відпочинок в Албанії 2020

"Албанія – це не зовсім звичний пляжний відпочинок, тут практично немає типових готелів з Аll inclusive, розважальними парками, кількома басейнами і анімацією. Однак в цій країні дивовижна природа, тепле і неймовірно чисте море і прекрасний клімат. Всі відпочивають практично вільно – купаються, проводять час на пляжі, в барах. До того ж, тут дуже дешево", – поділилася враженнями мандрівниця зі Львова Оля.

Також вона додала, що в деяких готелях через пандемію забороняють тримати в номерах відкриту їжу і напої, проте це не є чітко означеним правилом по всій країні.

Хорватія

Для поїздки до Хорватії туристам з України потрібен ПЛР-тест на COVID-19 не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття в країну. Також, крім тесту, потрібні страховка і реєстрація на сайті МЗС Хорватії. Більшість перельотів здійснюються чартерними рейсами, також можна дістатися з України на автомобілі – проїхавши через кордон Угорщини.

Відпочинок в Хорватії 2020

"Летіли ми чартером, це близько 200 євро з людини, але можна і дешевше, просто нам потрібно було на конкретні дати. Доїхати можна і на машині через Угорщину, але оскільки потрібен тест на коронавірус не "старше" 48 годин з моменту забору матеріалу, цей варіант більш складний. Наші знайомі успішно проїхали і на авто, зробивши тест недалеко від кордону. Крім тесту, в Хорватію ще потрібні страховка, бронь житла на весь період перебування і реєстрація на сайті хорватської МЗС. на кордоні ніяких проблем не виникло, якщо є весь пакет документів – пропускають дуже швидко", – поділилася киянка Аліна.

Курорти Хорватії: тури ізУкраіни

Болгарія

Після того, як Болгарія послабила процедуру в'їзду для українців (не потрібно надавати ПЛР-тест) – потік туристів з України в країну збільшився. Але незважаючи на це, туристи повідомляють про практично порожні трансфері автобуси до готелів. Принаймні така ситуація простежується на курортах Варни і Сонячного Берега.

Тури в Болгарію 2020

"Таких порожніх автобусів я в Болгарії ще не бачив, хоча їздив сюди щороку. В цілому тут все, як і раніше, про пандемію нагадують тільки необхідність масок в місцях скупчення людей і обмеження в місцях розваги – в деяких барах столи стоять далеко один від одного, в парки пускають по черзі ", – розповів одесит Роман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині різко почала збільшуватися кількість хворих на коронавірус. Зростання фіксується з серпня – близько 1200 випадків в день, до цього цілий липень цифри коливалися в районі 950 хворих. А ще з 10 серпня на турецькі курорти полетять громадяни Росії, яка входить в число найбільш інфікованих в світі.