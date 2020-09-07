Пляж українського курорту "застелило" сотнями мертвих медуз. Фото

На один із пляжів міста Маріуполь Донецької області викинуло величезну кількість мертвих медуз.

Про це 7 вересня повідомив місцевий портал 0629.com.ua. Уточнюється, що йдеться про Лівобережний пляж поблизу вулиці Виноградної.

Пляж у Маріуполі. Артем Климченков; 0629.com.ua

Як розповів журналістам місцевий житель, ймовірно, те, що трапилося, є результатом шторму, який розігрався на Азовському морі на вихідних 5 і 6 вересня.

Крім того, через величезну кількість мертвих медуз на пляжі з'явився поганий запах.

Зазначається, що навала медуз-корнеротів почалася на узбережжі приміських селищ із кінця червня. Цей вид медуз невластивий для Азовського моря, але маріупольці бачать його все частіше.

Мертві медузи. Артем Климченков; 0629.com.ua

Піску між медузами практично не видно. Артем Климченков; 0629.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скупчення із сотень медуз, що заполонили море, зняли в Приморську Запорізької області.

Нашестя медуз також помітили в Азовському морі біля Бердянська. Крім того, в місті виловили гігантську медузу.