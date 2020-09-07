Пляж українського курорту "застелило" сотнями мертвих медуз. Фото
На один із пляжів міста Маріуполь Донецької області викинуло величезну кількість мертвих медуз.
Про це 7 вересня повідомив місцевий портал 0629.com.ua. Уточнюється, що йдеться про Лівобережний пляж поблизу вулиці Виноградної.
Як розповів журналістам місцевий житель, ймовірно, те, що трапилося, є результатом шторму, який розігрався на Азовському морі на вихідних 5 і 6 вересня.
Крім того, через величезну кількість мертвих медуз на пляжі з'явився поганий запах.
Зазначається, що навала медуз-корнеротів почалася на узбережжі приміських селищ із кінця червня. Цей вид медуз невластивий для Азовського моря, але маріупольці бачать його все частіше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скупчення із сотень медуз, що заполонили море, зняли в Приморську Запорізької області.
Нашестя медуз також помітили в Азовському морі біля Бердянська. Крім того, в місті виловили гігантську медузу.