Після пожежі: топ-5 туристичних місць Чорнобиля, які необхідно побачити

4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа. Вогонь знищив безліч популярних туристичних об'єктів і згасити його вдалося тільки 14 квітня.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити туристичні об'єкти, до яких не дістався вогонь і які слід побачити після карантину. Екскурсії в Чорнобильську зону відчуження проводить безліч туристичних компаній.

Парк атракціонів Прип'яті

Найбільш відомим об'єктом, що знаходиться на території парку, є колесо огляду, яке вважають одним із символів як Прип'яті, так і всієї Чорнобильської зони відчуження.

Вікіпедія

Колесо ніколи не працювало; воно повинно було бути запущено 1 травня 1986 року.

У вересні 2017 року туристам з Польщі на короткий проміжок часу вдалося запустити "Чортове колесо". Після того, як вони зняли це на відео, колесо було знову зупинено.

Радіолокаційна станція ДУГА

ЗГРЛС "Дуга" розташована в 10 кілометрах від Чорнобиля. Це єдина з уцілілих подібних станцій, яких було три. Стіни біля Миколаєва та Комсомольська на Амурі були демонтовані, а станцію біля Чорнобильської АЕС було вирішено залишити.

Вікіпедія

kiyavia.com

Призначення у ЗГРЛС було однакове – виявлення ворожих атак з горизонту.

Кладовище барж і кораблів

Кладовище кораблів, суден і барж на річці знаходиться в затоці річки Прип'ять. Судна пришвартовані тут через часткове радіоактивне забруднення. Знайти кораблі можна близько судноремонтного заводу.

kiyavia.com

Зараз судна частково або повністю занурені в воду.

Міст "смерті"

Під час аварії на Чорнобильській АЕС хмара радіонуклідів накрило це місце і за чутками фон на мосту "смерті" досягав 600 рентген. Розташовується міст біля в'їзду в місто Прип'ять.

wikiway.com

З нього добре видно Чорнобильську станцію і залізницю, яка веде в Янову.

Музей "Зірка Полин"

Меморіальний комплекс "Зірка Полин", був відкритий до двадцятип'ятиріччя аварії на Чорнобильській АЕС, розташований в самому історичному центрі Чорнобиля.

hero-sima.livejournal.com

У центральній частині комплексу знаходиться алея з назвами назавжди евакуйованих населених пунктів, яка складається з 162 табличок.

tripadvisor.ru

Також там є "Поштова площа", яка представляє собою порожні поштові скриньки та металеве арматурне дерево з кинутими шпаківнями, скульптура "Приборкувач бика", скульптура "Паші Осідач" і пам'ятний знак – "паперові журавлики", що символізують дітей Чорнобиля. Одним з головним монументів тут є "Ангел Сурмач".

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