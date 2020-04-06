"Інкубатори хвороб": пілот розкрив головну небезпеку літаків

Американський пілот Патрік Сміт розповів про головну небезпеку літаків, а також назвав їх "інкубаторами хвороб".

Про це пише видання Daily Express.

akcenty.com.ua

Так, за словами пілота, літаки розвозили різні віруси по світу ще до появи коронавірусу. До того ж роблять це дуже швидко.

"Одного разу після прибуття в Сполучені Штати рейсом з Африки я помітив невеликого комара в кабіні. Я подумав, наскільки просто комасі пробратися в термінал і вкусити когось. Уявіть співробітника аеропорту, який ніколи не виїжджав з країни, а тут раптово його наздогнала невідома тропічна хвороба", – говорить Сміт.

biletik.aero

Пілот зазначив, що пасажирам, які хочуть захистити себе від зараження інфекцією під час перельоту, потрібно очищати крісло і все що прилягає до нього за допомогою дезінфікуючих серветок.

airlife.ua

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