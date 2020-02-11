Пешком по Норвегии: экономный лайфхак для одной из самых дорогих стран Европы

Норвегия – одна из самых красивых стран мира. Ее природа, которую местным жителям удалось сохранить практически в первозданном виде, поражает воображение.

Горы, скалы, голубые фьорды, ледники и плато, с которых открывается невероятный вид на всю эту красоту – все это привлекает туристов со всего мира.

Но есть одно "но". Норвегия не только одна из самых красивых, но еще и одна из самых дорогих стран мира. Цены на все здесь в полтора-два раза выше, чем во многих других странах Европы.

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Дороговизна пугает настолько, что многие путешественники вообще отказываются от затеи когда-либо посетить Норвегию. А зря. Ведь есть надежный и бюджетный путь увидеть здешние красоты по вполне приемлемой цене.

Речь идет о треккинге или о пешеходном туризме.

Минимальный бюджет недельной поездки при удачном раскладе может составить всего 400-500 евро на человека.

Планируем путешествие

Если вы решились увидеть Норвегию на своих двоих, первым делом надо позаботиться о билетах на самолет в Берген или Осло. Дешевые авиабилеты легко и удобно найти на aviasales.ua.

Если время и бюджет позволяет, можно задержаться здесь на день-два. И Берген, и Осло заслуживают внимания благодаря красоте северных городов, в которых старинная архитектура гармонично соединяется с ультрасовременными решениями.

Лучшая отправная точка для самого популярного маршрута по Норвегии – городок Восс в 100 км от Бергена. Добраться сюда можно на поезде.

Путь пролегает через городок Тисседаль, затем путешественники взбираются по невероятной красоты пешеходной тропе на гору Скьегедаль к чуть ли не самой знаменитой и фотографируемой достопримечательности Норвегии – Языку Тролля.

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Это каменный выступ, который напоминает собой высунутый язык, он нависает над красивейшим лазурно-голубым озером Рингедалсватн. По легенде, непоседливый тролль, вопреки правилам, захотел проверить, что будет, если высунуть язык на солнечный свет. Язык окаменел на радость туристам, для которых необычная скала стала идеальной площадкой для фотографий.

Отсюда путь лежит через плато Хардангервидда – самое большое высокогорное плато Европы с видом на невероятно красивый Хардангерфьорд. Не говоря уже о видах на скалы, горы, ледники и водопады.

Заканчивается маршрут к деревушке Кинсарвик с переездом обратно в Восс, а затем в Берген или Осло.

В Норвегии множество вариантов для пешеходного туризма, на некоторые маршруты придется потратить больше усилий и больше денег.

К примеру, более дорогостоящий маршрут проходит по национальному парку Йотунхеймен, где можно увидеть невероятные озера Гьенде и Бессеген, а также самый высокий в Норвегии 275-метровый водопад Веттисфоссен.

Для особо дерзких и выносливых есть также знаменитый пешеходный маршрут – тропа Святого Олафа. Дорога занимает 564 км по горам, фьордам и северным равнинам. Паломники начинают путь в шведском городке Сундсвалл, чтобы прибыть в норвежский город Тронхейм. А именно в готический собор имени Святого Олафа.

Дорога занимает почти месяц, если проходить в день 20-30 км. Но ее можно разбить на несколько частей или вообще пройти только ту часть маршрута, которая покажется наиболее интересной.

Лайфхаки для новичков

Идея длительных пешеходных переходов может здорово напугать новичка и показаться нереализуемой. Но все не так сложно, а главное – такое путешествие позволяет оценить красоту Норвегии с очень сдержанным бюджетом.

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Большинство популярных маршрутов не сложные для человека с обычной физической подготовкой. Для этого не нужно быть выносливым спортсменом или заядлым экстремальным туристом.

Тем, кто боится заблудиться, можно присоединиться к групповой экскурсии с гидом, который поделится опытом и укажет дорогу. Но за эту услугу придется отдать значительную часть своего бюджета.

Впрочем, бывалые путешественники уверяют, что это совсем необязательно. Все перечисленные маршруты очень популярны, везде есть указатели, домики для чрезвычайных ситуаций, где можно в случае чего укрыться от непогоды и погреться или даже вызвать помощь.

К некоторым трудностям лучше подготовиться заранее.

Учитывая суровую погоду в северной Норвегии, лучшее время для треккинга – лето. Но даже в июле-августе здесь может быть прохладно, особенно ночью. Так что нужно запастись теплой непродуваемой одеждой, в том числе не повредят шапка и перчатки. Но держать шорты и футболки про запас тоже не повредит.

Обувать лучше высокие ботинки, они защитят от грязи и луж в дороге, если пойдут сильные дожди.

На популярных маршрутах для туристов есть вся инфраструктура – кемпинги, домики в аренду и хостелы. Но последние обойдутся недешево.

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Поэтому самый бюджетный вариант – путешествовать со своим жильем и останавливаться, где придется. По норвежским законам, палатку можно разбить где угодно, если рядом нет жилых домов или другой частной собственности. Еду тоже дешевле готовить самим.

Но нужно помнить и об ответственности. В Норвегии запрещено жечь костры, мусорить, рыбачить без разрешения в пресных водоемах, проникать без оплаты на территорию национальных парков. Размер штрафа может перекрыть весь бюджет поездки.

Для собственного удобства нужно запастись средствами от комаров, газовой горелкой, чтобы готовить еду. Принять душ можно в кемпинге за отдельную плату, не останавливаясь там. Но можно сделать это совершенно бесплатно на любой заправке.

Другими словами, бюджетные путешествия в Норвегию – вполне реальны. А треккинг еще и оставит уйму впечатлений от незабываемых пейзажей, которых не увидеть из окон туристического автобуса.

Найти выгодный перелет в Норвегию легко на aviasales.ua.

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