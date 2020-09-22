Перша в світі стюардеса народилася 116 років тому: як виглядала Еллен Чорч

116 років тому, 22 вересня 1904 року народилася Еллен Чорч – дівчина, яка вважається першою в світі стюардесою.

Чорч з'явилася на світ в США, штат Айова. До того, як вона потрапила в компанію Boeing Air Transit (нині United Airlines), Еллен закінчила медичні курси і працювала медсестрою. Паралельно вона відвідувала приватні уроки керування літаком. Дівчина сама звернулася в авіакомпанію з пропозицією своїх послуг, і, по суті, прототип посади стюардеси був створений саме для неї. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядала перша в світі бортпровідниця.

Зацікавившись авіацією, Еллен Чорч в 1929 році звернулася до одного з менеджерів авіакомпанії Boeing Air Transport з питанням: чи буде у неї можливість стати пілотом, той відповів, що вважає набагато більш перспективною іншу її ідею – ввести на повітряних кораблях нову посаду, аналогічну посаді провідника на залізниці.

Еллен Чорч на борту літака. Тime.com

Керівництво компанії схвалило цю пропозицію, оскільки вона мала і хорошу комерційну складову – адже жінки-провідниці були б вдалим ходом: присутність в літаку молодих дівчат, які не бояться весь час літати, заспокоювалп б і пасажирів. До того ж навички медсестри могли стати в нагоді під час польоту, особливо якщо врахувати, що на тодішніх літаках, которі низько літали, відчутно трясло і хитало, і багато пасажирів відчували себе в небезпеці.

Еллен Чорч перед польотом. Аfacwa.org

Еллен Чорч було запропоновано набрати групу з семи медсестер, не старших за 25 років і не важчич, ніж 115 фунтів (близько 52 кг), готових стати стюардесами за пристойну на той час зарплату 125 доларів на місяць.

Як виглядала Еллен Чорч. Public domain

Після кількох місяців підготовки стюардеси приступили до польотів – і на перший рейс ця група, на чолі з Чорч, вийшла 15 травня 1930 року за маршрутом Сан-Франциско – Шайєнн. У наступні три роки майже всі американські авіакомпанії обзавелися стюардесами, і їхня поява дійсно посприяла популяризації пасажирської авіації.

Перша група стюардес під керівництвом Чорч (Еллен – верхній ряд, зліва). SFO Aviation Museum

Під час Другої світової війни Еллен Чорч служила медсестрою на медичному літаку, котрий вивозив поранених солдатів з Північної Африки і Італії, а потім в санітарному потязі у Франції. Вона була нагороджена низкою медалей. Аеродром Чорч Креско в її рідному місті Креско був названий на честь Еллен Чорч.

Еллен Чорч (праворуч) і стюардеса Вірджинія Щредер (1940 рік). AP Photo

Як виглядала Еллен Чорч – перша стюардеса в світі. LifeGid

Еллен Чорч померла у віці 60 років в місті Терре-Хот, штат Індіана, США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська стюардеса сфотографувалася в незвичайній позі на борту літака і захопила фоловерів у мережі.